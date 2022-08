Le RCS Verviers recrute Soufiane Nagui et l’emporte à Franchimont (photos)

"En première période, les deux gardiens laissent leur équipe dans le coup", analyse le T1 verviétois Gabriel De Luca."On a mis un peu de temps pour entrer dans la partie puis on a rectifié durant la pause les quelques petites erreurs qu’on commettait. On a alors réussi à imposer notre jeu et mis plus de vitesse. Aujourd’hui, je ne peux qu’être satisfait. Mon équipe commence à comprendre mon animation de jeu et à trouver le bon tempo. Je tiens à mettre l’accent sur mes remplaçants qui ont amené un plus."

De retour des vestiaires, les Verviétois sont plus incisifs et accélèrent les échanges. Si Dongo trouve la latte à la 51e, il ne loupe pas sa seconde chance trois minutes plus tard. Profitant d’une approximation défensive, il met les siens aux commandes (0-1). Il n’y en a plus que pour les Béliers et il faut un excellent Jamar pour empêcher Ben Sellam (54e et 58e) de doubler la mise. Franchimont tente de réagir mais peine à se montrer dangereux. En toute fin de rencontre, l’excellent Ben Sellam plante le numéro deux et rassure le RCSV.

"Je ne peux rien reprocher à mes joueurs", explique le mentor franchimontois Olivier Laffineur."On était bien en place en première et notre bloc haut les embêtait. Chaque équipe a eu ses occasions et pouvait mener au score. C’était physiquement compliqué et on est repassé en bloc médium. Verviers a pris le dessus et c’est devenu compliqué après le 0-1. Le changement de côté de Ben Sellam nous a fait mal. C’est la maîtrise technique et l’expérience qui ont fait la différence. Il faut à présent se servir de ce qu’on a vu aujourd’hui pour la suite de la saison. Ça ne saurait qu’aller et je suis confiant."

Vestiaires

Sofiane Nagui a signé

Le RCS Verviers vient de faire signer Sofiane Nagui. La saison passée, l’expérimenté médian évoluait à Andrimont.

Franchimont 0 – RCS Verviers 2

Arbitre:M. Audoor.

Cartes jaunes:Hurdebise, Mathonet.

Buts:Dongo (0-1, 54e), BenSellam (0-2, 86e).

FRANCHIMONT:Jamar, Hurdebise, Vitrier, Gillet, Emonts, Mathonet, Rensonnet, Dufour, Messotten (62e Bielen), Lausberg (77e Wydooghe), Simonis.

RCS VERVIERS: Perazzelli, Machiroux, Oluoch, Diederen, Arakaza, Jérosme, Boulmalf (75e Deraoui), Camara, Mejdoubi (72e Bourhaba), Dongo (81e Bertrand), Ben Sellam.