Le FC Eupen (P1) ne récolte que des compliments…

"Si les deux équipes avaient eu leurs occasions, je pense que nous étions plus près de l’ouverture du score que nos adversaires, précisait Patrick Kriescher, l’entraîneur eupenois.Nous avons manqué de précision et surtout de présence dans la zone dangereuse. A la pause, j’ai demandé qu’on soit bien plus présent dans le rectangle adverse, j’avais vu quelques bons centres mais il n’y avait personne dans la boîte."

Le FC Eupen récolte la première possibilité après les oranges mais la tête de Schyns manque le cadre. Beaufays défend bien et porte le danger via Thibaut Turco qui, coincé entre Vanaschen et Vroomen, obtient un penalty qu’il se charge de concrétiser lui-même.

«Trois points après trois matches, c’est trop peu»

Les Germanophones tentent de réagir mais Macors sort deux ballons chauds du pied face à Banlahbib et Nsumbu qui étaient montés au jeu. Les risques pris par les Eupenois laissaient des espaces à Beaufays, Genaux en profitait pour filer seul vers le but et signer le 0-2.

"Avec ce penalty concédé, tout devenait encore plus compliqué, notait Patrick Kriescher.Nous méritions mieux à Fize, ce dimanche nous avons encore une fois montré que nous savions jouer au foot, mais tu ne récoltes rien avec des compliments. Trois unités après trois matches, c’est trop peu. Nous devons être plus agressifs dans les duels, dans le bon sens du terme. Nous sommes encore trop gentils et trop tendres pour la P1."

FC Eupen 0 – Beaufays 2

Arbitre: M. El Aayachi Agarbi

Cartes jaunes:B. Fourny, Derkaoui.

Buts:T. Turco sur pen. (0-1, 58e); Genaux (0-2, 82e)

FC EUPEN:Pelzer, Vroomen, Tonkovic, Vanaschen, Colle (72e Nsumbu), Krafft (78e Weinberg), C. Laschet, Palm (82e Mennicken), Schins (59e Banlahbib), B. Laschet, Dreesen.

BEAUFAYS: Macors, B. Fourny, Daenen, F. Turco (74e Derkaoui), Foguenne (82e Gobraiville), T. Turco (78e Genaux), S. Fourny, Manirakiza, Colette, Haleng (80e Thans), Zehram.