Pourtant, les premières minutes de la rencontre auraient pu laisser croire que le match ne tournerait pas en faveur de Wanze/Bas-Oha. En effet, après à peine six minutes, le joueur-entraîneur sort en raison d’une douleur au tendon d’Achille. Cependant, ce sont les locaux qui prennent le dessus sur leur adversaire et parviennent à marquer rapidement via Gilson qui marque d’une reprise sur corner.

Si la première partie de la mi-temps est pour Wanze/Bas-Oha, qui parvient à se créer des occasions, sans réussir réellement à se montrer dangereux, Malmedy va se remettre dans le jeu en inscrivant un goal, suite à une mauvaise sortie de Tombal. 1-1 à la mi-temps.

À peine une minute après la sortie des vestiaires, Nijhof inscrit son doublé. La réaction des Sucriers ne se fera pas attendre, un corner bien botté atterrit sur la tête de Mottet qui pousse le ballon au fond des filets. Sept minutes plus tard, c’est Maxence Hubeaux, qui d’une frappe puissante des 25 mètres vient offrir le lead à son équipe. Malmedy passe la seconde mais n’y parvient pas, Wanze/Bas-Oha va tout de même souffrir durant de nombreuses minutes, les joueurs de Jean-Yves Mercenier restant notamment au sol tour à tour, souffrant de crampes ou de douleurs musculaires. "C’est frustrant de revenir au score, mener et puis réussir à perdre l’avance que nous avions, notamment sur deux phases arrêtées. Je n’ai vu aucune réaction de mes joueurs", commente "Sela" Deniz, le T1 malmédien.

Wanze/Bas-Oha 3 – Malmedy 2

Arbitre: M. Dridelli.

Cartes jaunes : Mottet, Le Bohec.

Buts : Gilson (1-0, 17e), Nijhof (1-1, 26e; 1-2, 46e), Mottet (2-2, 51e), Hubeaux (3-2, 58e).

WANZE/BAS-OHA: Tombal, Mercenier (6eMottet), Pessotto, Honay, Moureaux, Goosse (63eAdam), Moulin, Hubeaux, Gilson, Bisconti (79eRasquin puis 83eBeaujean), Neerdael.

MALMEDY : Hagemann, Simon, Jacob, Mathonet, Bucak (72eVicqueray), Le Bohec, Cassoth, Custinne, Jacob (85eGeelen), Nijhof, Crosset.