Hombourg - Elsaute (1-3): une histoire de penaltys à l’avantage des Verts (photos et vidéo)

Au quart d’heure, Pierre Dirix commet une faute de main dans son propre rectangle et c’est Antoine Baltus qui se charge convertir le penalty et ainsi donner l’avantage aux visités, contre le cours du jeu (1-0). Dix minutes plus tard, Bartholomé a l’opportunité de doubler la mise mais sa déviation heurte le poteau. En seconde mi-temps, les elsautois reviennent plein de bonnes intentions et cela s’avère payant puisque sept minutes plus tard, Kevin Fassin pousse Clément Schonbrodt à la faute. Le défenseur hombourgeois propulse le cuir dans son but et remet les deux formation dos à dos involontairement (1-1). Les vingt minutes qui suivent seront de moins bonne facture avant que Sacha Colson obtienne un penalty sur une faute de Dorian Meunier. Brandon Deville prend ses responsabilités en transformant le penalty et les étoilés passent devant pour la première fois (1-2). Le coup de massue viendra des pieds de Noah Maréchal à une minute de terme. Sur un contre mené par Hugo Lefort, Moussa Diané offre la balle du KO au jeune elsautois, qui marque là son premier but en équipe première et fixe le score à 1-3.

«Pas évident ici»

"Ce n’est pas évident de venir gagner à Hombourg. Qui plus est, après avoir été mené au score à la mi-temps. Je suis content du contenu proposé par mon groupe et fier de voir que les entrants ont réussi à faire la différence. Après notre premier but, je suis passé avec deux avants car je voulais absolument gagner ce match"rapporte Boris Dome, le T1 elsautois. Pour le coach des Orange, Michel Schwontzen, le constat n’est pas alarmant mais la défaite est un peu amère et il s’en explique."La victoire d’Elsaute ne se discute pas mais ce sont plutôt les circonstances qui m’agacent. Ils nous étaient supérieur dans le jeu mais sans notre aide sur leurs deux premiers buts, qui sait ce que ça aurait donné? Je suis déçu pour mes gars que ça se soit joué sur des détails après une telle débauche d’énergie."

VIDEO: la réaction de Martin Schwontzen (Hombourg)

Hombourg 1 – Elsaute 3

Arbitre:M. Habets.

Cartes jaunes: C. Schondrodt, Bauwens, D. Meunier; Lefort, Maréchal.

Buts:Baltus sur pen. (1-0, 14e), C. Schonbrodt csc (1-1, 52e), B. Deville sur pen. (1-2, 76e), Maréchal (1-3, 89e).

HOMBOURG:Stassen, C. Schonbrodt, Bayard, Degueldre, Hick, Bartholomé (77e T. Beckers), Bauwens, Baltus, D. Meunier, Martin (63e Duthoo), Schwontzen.

ELSAUTE: François, D’Affnay, Di Nicola, Dirix, Dohogne (66e Lefort), Campo, Ameur (66e Colson), G. Deville (87e Maréchal), B. Deville, Fassin, Roggemans (77e Diané).