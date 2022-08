Grand Prix de Belgique de F1: Éric van de Poele, passion lorsque tu nous tiens

Il ne pouvait aussi cacher sa joie en retrouvant "son" circuit, où il a notamment remporté cinq fois les 24 Heures, et cette Formule Un qui l’enthousiasme toujours autant."J’ai rencontré plein d’amis et fais profiter des proches des nouvelles infrastructures. Un vrai plaisir."

Alors qu’il vient de dépasser la soixantaine, notre "Tintin" n’a aucune nostalgie, peut-être parce qu’il n’a jamais quitté le monde du sport auto."Je roule toujours et continue à me passionner pour la technique. J’ai retrouvé avec bonheur, un ancien mécano de chez Brabham qui travaille aujourd’hui pour Honda."

Car faut-il le rappeler, il reste le seul Verviétois à avoir été pilote de Formule Un, deux saisons durant. Et d’ajouter."J’ai rappelé à Hakkinen que je lui avais offert ses deux premiers points en F1 lors de mon premier Grand Prix disputé à Monza, j’étais cinquième lorsque j’ai abandonné en vue de l’arrivée."

Ce week-end, il avait encore une attention particulière pour les anciennes F1 présentes sur le circuit."Ces autos font rêver, moi en premier qui ai la chance de pouvoir toujours en piloter, notamment grâce aux frères Kupka de Mec Auto (à Baelen)."

Et toujours aussi volubile, de faire l’éloge sur les nouvelles infrastructures du plus beau circuit du monde."Ce qui vient d’être réalisé est fantastique, le nouveau revêtement est top. Par contre, au Raidillon l’on n’a pas assez ralenti les voitures. J’ai juste peur qu’une Formule Un n’y décolle un jour. Il n’est plus un challenge, un bon pilote ne pouvant plus y faire la différence. Par contre, quelle bonne nouvelle de pouvoir conserver le Grand Prix. Un énorme soulagement, surtout lorsqu’on voit son impact dans le monde et pour la région."

Celle de son cœur.