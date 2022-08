Sursaut d’orgueil disonais

Le début de seconde période fut quant à lui plus équilibré, jusqu’à l’heure de jeu, moment ou Rebecq bénéficiera, à son tour, d’un penalty, converti par Camargo. On pensait alors les Rebecquois partis tout droit vers la victoire, mais c’était sans compter sur le sursaut d’orgueil du Stade Disonais, qui égalisera sur coup de pied arrêté, par Manfredi. L’épilogue de cette rencontre interviendra à 5 minutes du terme, lorsque le portier rebecquois arrêtera un face-à-face. Sur la contre-attaque, et un mouvement étincelant, Rebecq, via Bova et une magnifique reprise de la tête, empochera ses trois premières unités de la saison.

À l’issue de la rencontre, Christophe Kinet, qui aura suivi la quasi-totalité de la seconde période en tribunes, suite à son exclusion pour rouspétances, tenait à positiver le revers subi à Rebecq.

«On a eu la balle du 2-3»

" On a eu la balle du 2-3, avant de se faire punir sur le contre et concéder le 3-2. Il y a donc deux sentiments après ce match. La fierté d’une part. Pour une première sortie en championnat, mes gars ont clairement tenu la dragée haute à une des meilleures formations de la série. D’autre part, il y a un peu de frustrations, notamment quant à l’arbitrage, mais aussi en raison de nos occasions gâchées. Je garderais en mémoire la très bonne mentalité de mon groupe, qui aurait peut-être mérité de prendre un point."

Rebecq 3 – Dison 2

Arbitre:B. Federico.

Carte rouge:Kinet (52e 2j.)

Cartes jaunes:Henri, Delsanne, Piret, Castela, Mara.

Buts: Depotbecker (1-0, 37e), Legros sur pen. (1-1, 42e), Camargo sur pen. (2-1, 60e), Manfredi (2-2, 78e), Bova (3-2, 85e).

REBECQ:Vandermeulen, Depotbecker, Cordaro, Traore, Piret, Kouamé, Bova (90e Lufimbu), Delsanne, Camargo, Bailly (84e Debole), Henri

DISON:Rico-Garcia, Schillings, Castela, Legros, Demarteau, Mara, Leers (79e Courail), Godard (75e Akdim), Meunier, Manfredi, Clerbois.