"Pour mon anniversaire, j’avais eu la chance de découvrir le tracé de celui qui est certainement le plus circuit du monde en tant que passager d’une Porsche. Et aujourd’hui, je vois en vrai pour la première fois des F1", se réjouissait-il à la fin de la première séance d’essais libres vécue au freinage des Combes."Voir ces monoplaces en vrai, c’est dingue, un de mes rêves se réalise."

Au milieu d’une foule compacte, il avoue aussi avoir suivi un pilote plus particulièrement.

"Je suis fan de Max Verstappen et heureux du prénom que mes parents m’ont donné", sourit-il."Même s’il partira dimanche loin sur la grille de départ, il gagnera, j’y crois."

Un sentiment partagé par Julien Rensonnet, son meilleur ami, avec lequel il passe cette journée.

"Nous nous connaissons depuis les primaires et c’est lui qui m’a fait découvrir le monde du sport automobile et qui m’a tout appris sur la Formule Un", enchaîne Max.

«Je viens dès que je peux»

Quant à cet autre jeune Verviétois, il est ce que l’on peut appeler un vrai passionné.

"Je m’intéresse à la Formule Un depuis que Sebastian Vettel a commencé à piloter pour Red Bull", nous confie Julien Rensonnet. "Mais depuis que Max Verstappen est arrivé en F1, je suis devenu un de ses fans. Pratiquement tous les jours, je lis ce qui est écrit sur lui et sur le sport automobile. Je travaille aussi comme étudiant à Spa Racing et je viens au circuit aussi souvent que je le peux."

Max Beguin ne pouvait espérer meilleur guide pour sa première expérience avec la Formule Un.

"Je suis vraiment impressionné par ce monde où les moyens et les budgets semblent sans limite", avoue-t-il. "Cela me donne encore plus envie d’entrer dans ce milieu et pourquoi pas de pouvoir y travailler, pas nécessairement en F1."

En attendant, tous les deux ont continué à rêver en suivant la deuxième séance d’essais libres au pied du Raidillon cette fois, avant de vivre les qualifications de ce samedi et la course de lendemain devant leur petit écran, mais avec un autre regard et des souvenirs plein la tête. Et surtout cette impression de vitesse que la télévision ne peut retransmettre.