«Une préparation très positive»

Éric Vandebon va vivre son premier match de championnat en tant qu’entraîneur ce soir. Néanmoins, celui-ci ne prête pas d’attention particulière à cette première.

"Cet évènement n’est pas très important. Le groupe passe avant. Cela n’aura pas d’incidence sur notre match", lâche le jeune coach satisfait de la préparation des siens."Nous avons bien été épargnés par les blessures. Notre objectif d’atteindre le troisième tour en Coupe de Belgique a été atteint. Nous avons également connu des matches plus compliqués contre Tubize en coupe et Bilzen (NDLR: défaites 0-4 et 3-1). La préparation s’est toutefois bien terminée avec une victoire à Dison le week-end dernier (1-2). En fin de compte, c’est une préparation très positive", ponctue-t-il.

Libramont – Raeren-Eynatten (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Wiggers

RAEREN-EYNATTEN: Di Nicola, Zimmer, Kupper, Bernard, Bonnechere, Stoffels, Thonus, Akdim, Bissen, Klauser, Lauffs, Pousset, Lo Presti, Evertz, Gaillard, Bong.

Absents à Raeren-Eynatten:Lucas Piron (élongation), Sakah Stochkov (malade)