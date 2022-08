Westerlo - Eupen: l'AS privé de son buteur Smail Prevljak !

"Il est out pour a priori deux semaines"a fait savoir son entraîneur Bernd Storck ce vendredi en conférence de presse d’avant-match.

Le seul Nuhu ne pouvant pas gérer la ligne offensive à lui seul, on imagine que les Pandas voudront faire appel plus tôt que prévu à leurs deux derniers renforts: le médian polyvalent Nathan Bitumazala (venu du PSG), voire l’offensif prêté par Lorient Sambou Soumano. Pour ce dernier, ça semble moins probable puisque certains documents indispensables demeurent attendus à l’heure d’écrire ces lignes.

Pour rappel, Eupen reste sur une douloureuse défaite à la maison, 1-3, face à un concurrent direct pour le maintien: Seraing.

"De véritables matches à six points"martèle Bernd Storck quand il évoque cette rencontre passée (et loupée) ou ce déplacement prévu dimanche soir à Westerlo (coup d’envoi 21h).

"Nous devons nous remettre de notre dernier match, où nous n’avons pas bien joué défensivement et perdu des duels importants. Il faut accepter ces duels et les remporter. Si nous pouvons à nouveau y arriver, alors nous pourrons envisager le match à Westerlo avec confiance…"

Et d’ajouter:"On rend visite à un solide adversaire. On l’a vu lors de leurs victoires contre le Cercle et le Standard"dixit le T1 d’une formation germanophone déjà engluée dans les profondeurs du classement."Westerlo est invaincu à domicile depuis 4 ou 5 mois. Les fans de Kuipje seront derrière leur équipe et nous pouvons nous attendre à une chaude ambiance là-bas!".

Westerlo – Eupen (Dimanche 21h)

Arbitre:M. Visser.

EUPEN:sera communiqué ce samedi.

Absents: Prevljak (blessé).