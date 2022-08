"On a besoin de points mais on ne va pas commencer à paniquer", explique-t-il."Nous avons beaucoup de blessés et il nous faut encore au moins quinze jours pour retrouver des forces vives. Contre Verviers, on ambitionne bien sûr les trois points et on ne va pas changer grand-chose à notre système. Je les ai vus ce jeudi à Trois-Ponts et c’est techniquement très bon. Cette équipe peut faire mal à tout moment."

Du côté des Béliers, le nul concédé à Trois-Ponts a été un (petit) coup d’arrêt.

"On aurait préféré un 6 sur 6 mais c’est quand même un bon début de saison", note le T1 Gabriel De Luca."Je suis surtout satisfait de notre progression. On n’a pas pris de but et notre jeu se met en place. J’aborde la rencontre à Franchimont de la même manière que les autres. Vu que je débarque dans cette série, je n’en connais rien et je découvre. De toute façon, je ne m’attarde pas trop à l’adversaire et je me concentre avant tout sur mon équipe."

Franchimont – RCS Verviers (Dimanche, 17h30)

Arbitre:M. Audoor.

Absents à Franchimont:Theysgens, Demoulin, Barzak, Vicqueray, Noblué et Decerf (blessés), Bielen (incertain)

Absents à Verviers:M. Camara (incertain).