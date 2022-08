GP de Belgique de F1 à Francorchamps: un morceau de Raidillon chez vous

Réalisé par la société malmédienne qui a également conçu le trophée du Grand Prix de Belgique de F1, cet objet de décoration contient un fragment de tarmac qui recouvrait le Raidillon de l’Eau Rouge avant son resurfaçage au printemps dernier, posé sur un socle de couleur ocre. Un virage mythique et historique, dont l’asphalte qui compose cet objet de décoration inédit et exclusif, a vu s’affronter les plus grands pilotes de la F1 depuis les années 90. Un morceau d’histoire également disponible via www.spa-francorchamps.be