Tony Niro (Aubel): «Il n’y a pas encore le feu au lac, mais…»

"Geer est une équipe en pleine confiance et qui est toujours difficile à jouer et à bouger. C’est un bloc tactiquement bien en place. Ils se sont également bien renforcés, et possèdent quelques joueurs d’expérience, comme Kevin Aerts, un ancien Aubelois, dans les buts."

Tony Niro attend de ses joueurs une autre copie que celle rendue dimanche dernier du côté de Beaufays.

"Le contenu était nul dimanche dernier. Cette semaine, je veux voir mes joueurs aller de l’avant. Lors de la première journée, face à Fize, c’était très bon. Nous avons joué en amical face à Mormont mardi soir et nous avons fait un bon match. À nous d’enchaîner. Il n’y a pas encore le feu au lac mais je suis impatient de prendre des points en championnat. C’est surtout pour la confiance des joueurs que ça ferait du bien. Le moral est bon mais c’est toujours en engrangeant des succès que la confiance arrive."

«Une charge de travail élevée»

C’est la deuxième saison d’affilée que les Aubelois éprouvent des difficultés lors des premières journées de championnat.

"L’explication se trouve probablement du côté de la préparation", analyse Tony Niro.

"La charge de travail a été très élevée et je pense que c’est pour ça que c’est compliqué de débuter. Il ne faut pas non plus oublier que nous avons 35% de nouveaux joueurs dans le noyau, surtout offensivement. Il faut donc trouver une osmose entre toutes les lignes. Quoi qu’il en soit, je suis sûr que le travail finira par payer."

Aubel – Geer (Dimanche, 15h)

Arbitre:M. Herremans

AUBEL:15 joueurs à choisir parmi Beckers, Monté, Niro, Willem, Y. Charef, Spits, Van Hoof, Remacle, Colling, Ernst, Manteca, A. Charef, Temsamani, Diallo, Rexhepi, Cuypers, Pauporté

Absents:Kerff (mollet), Fdhili (problème familial), Hansen (phase de reprise).