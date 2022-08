Ster-Francorchamps veut ouvrir son compteur but à Melen

Début de saison en demi-teinte pour Ster-Francorchamps qui se déplacera ce dimanche à Melen."Notre départ dans cette compétition n’est pas top mais je ne suis pas du tout inquiet. Défensivement, nous sommes bien en place et nous arrivons sans trop de peine à garder le zéro derrière. Offensivement par contre, c’est pour l’instant un mélange entre malchance et maladresse. Nous avons travaillé la finition toute cette semaine en espérant ouvrir notre compteur but ce dimanche à Melen. C’est une équipe qui nous réussit bien, nos dernières confrontations se sont terminées à notre avantage mais hors de question de se reposer là-dessus. Même s’il est clair que nous jouerons pour la gagne dimanche, nous ne débuterons pas toutes voiles dehors", explique Vincent Heins, l’entraîneur des Rouge et Blanc qui restent sur un bilan de deux points sur six et pas le moindre but inscrit.