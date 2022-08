Ce vendredi en début d’après-midi, le Verviétois affrontait le Français Arthur Reymond en quart de finale du tournoi ITF 15000 $ de la Province de Liège, organisé à Lambermont.

Mieux classé que notre régional, Reymond (ATP 550) disputait un premier set très serré… et interrompu par la pluie (alors que Beaupain était mené 5-4, mais tenait l’avantage dans le jeu à 30-15). Cet arrêt forcé a visiblement mieux réussi au Lainier qu’à son opposant. À 6-6, c’est au tie-break qu’il fallait départager les deux hommes. À ce petit jeu, c’est Beaupain (7-2) qui faisait preuve de maîtrise.

Ce premier set perdu, le Français semblait fragilisé moralement et physiquement, aussi. Le Heusytois se montrait sans pitié et faisait basculer le duel à 2-3 dans le 2eset, avant de l’emporter 7-6, 6-2. Une (nouvelle) belle performance pour Simon Beaupain (ATP 673) qui peut plus que jamais rêver d’une finale "à la maison" (ou presque), comme il nous le confiait jeudi. Ça passera par une prestation solide ce samedi. À partir de 17 heures, Simon Beaupain sera opposé au pensionnaire du TC Visé Gauthier Onclin (1), vainqueur du Français Thomas Deschamps (6-2, 6-2).

Abandon de Gilles-Arnaud Bailly

De l’autre côté du tableau, le Néerlandais issu des qualifications Stijn Slump a pris le meilleur sur l’Américain Jakub Wojcik (6-3, 6-7, 6-4) et affrontera en demi-finale (dès 13 heures ce samedi) l’Allemand Marcel Zielinski, tombeur du jeune champion d’Europe et finaliste de Roland-Garros junior Gilles-Arnaud Bailly (abandon à 3-1 en faveur du Germanophone). Le Liégeois souffrait de contractures aux deux jambes.

Entre les deux demi-finales du simple et à partir de 15 heures, le public lambermontois pourra suivre au plus près la finale du double, entre la paire australo-suédoise Cook-Friberg et le duo australo-américain Pearson-Wojcik.

La finale du simple devrait quant à elle avoir lieu dimanche à 15 heures.