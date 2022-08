Sebastien Carabin, de son côté, termine 55e. Pas trop mal pour le "couteau suisse" du sport belge, actif avec bonheur en VTT, en Xterra et en trail. Mais avec un goût de trop peu lorsque l’on sait qu’au dernier ravitaillement, alors qu’il restait 6700 mètres en descente, il était avec la première femme en 33e position.

"Juste avant d’arriver là, j’ai eu un gros coup de mou", expliquait-il après être resté longtemps prostré, très marqué, sur la ligne de départ, provoquant même la venue vers lui d’une membre du service médical. "La descente a été un calvaire. C’était plus de la marche rapide avec une flopée de coureurs me dépassant. Je ne suis déjà pas à l’aise en descente, mais là, j’avais en plus des crampes l’estomac et des jambes sans force."

Ce problème en descente fut un peu la marque de fabrique d’une course bien démarrée (18e au premier pointage). "Un coureur qui me dépassait en descente et que je rattrapais en montée me disait même chaque fois à tantôt", sourit-il faiblement. "Si le vélo te donne de bonnes jambes pour les montées, celles-ci ne sont pas habituées aux chocs. À ce niveau-là, je me suis pris une petite claque. Je n’avais pas préparé cela avant de venir ici…"