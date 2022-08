Même si on est encore au début du championnat, la victoire est au bout des lèvres des deux coachs."Autant nous avions montré des belles choses lors de notre défaite 0-1 face à Tilff, autant le 6-0 à Saive me reste en travers de la gorge", souligne l’entraîneur rechaintois Marc Ansion. Ce dernier promet des changements dans l’équipe, mais aussi dans la façon de jouer."Il faut en effet changer quelque chose. Je récupère Grégory Crits, et nous avons fait un beau match amical mardi à Hermée (victoire 0-5). Nous devons de toute façon remporter un succès pour Andy Piters."Andy Piters, devenu directeur technique de Rechain, reçoit Herve, le club de son cœur."On connaît tous Andy ici à Herve", explique le T1 hervien Ben Joly."Il aura à cœur de remporter une victoire contre nous."

Une victoire que les Fromagers voudront remporter pour gommer le 6-1 encaissé à Tilff la semaine dernière."Il le faut, car je ne retrouve pas mon équipe qui brillait dans les matchs amicaux ou en Coupe de province. Il faut prendre trois points pour la confiance, car un zéro sur neuf risquerait d’entacher le moral de mes troupes", conclut-il.

Rechain – Herve (Dimanche, 15h)

Absents à Rechain:J. Pfaff (blessé).

Absents à Herve:Becco, Simons, Braisani et Dela Cruz sont blessés.