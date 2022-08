Malmedy (P1) veut confirmer après son premier succès

«Avec la même mentalité»

Après un bilan d’une défaite et d’une victoire en championnat, l’heure est désormais à la confirmation pour Malmedy, même si la tâche se présente comme assez ardue."On devra se rendre à Wanze/Bas-Oha avec la même mentalité que la semaine dernière. C’est une équipe qui descend de D3 ACFF, et qui représente un excellent mélange d’expérience et de jeunesse. Ils ont toujours le rythme du niveau supérieur, et cela se ressent en ce début de saison. Ils seront à domicile, leur état d’esprit est optimal: tous ces facteurs font que je m’attends à une rencontre délicate. Cependant, quand on regarde le calendrier, aucune rencontre ne s’annonce facile. Les matches de début de saison se jouent beaucoup sur l’intensité et le physique. Le facteur chance peut avoir un rôle également, mais il faut le provoquer. Ce sera à nous de le faire, et ce, toute la saison", préface le T1 de Malmundaria.

Wanze/Bas-Oha – Malmedy (Dimanche, 15h)

Arbitre:M. Dridelli.

MALMUNDARIA: Hagemann, Errens, Cassoth, R. Jacob, Mathonet, Simon, Bucak, Q. Jacob, Le Bohec, Nijhof, Custine, Dethier, Crosset, Vicqueray, Geelen

Absents:Samray (quadriceps), Krings (pied), Denis (cheville), Kivrak (travail), Ernens (ischios), Oury (cheville).