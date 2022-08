Puis quand, à la 25e, Erivelton réduit le score, c’est tout un club qui reprend espoir. Mieux encore, avant même la pause, Fize était repassé devant grâce à Eyckmans, avec une certaine complicité de Pelzer, et… Sbaa, monté en ligne et auteur d’un véritable but d’attaquant. Les Fizois gèrent ensuite le second acte avec brio même s’ils auraient pu se mettre à l’abri bien plus tôt. C’est finalement le capi Vandervost, d’un superbe bijou de lob des 45 mètres, qui allait mettre Fize sur du velours juste avant le début des arrêts de jeu.

"On mène 0-2, tout le monde est un peu euphorique. Puis on prend un bête but et mes joueurs ont commencé à paniquer, on n’a pas eu la réaction nécessaire, on a aussi perdu notre football", regrette le T1 eupenois Patrick Kriescher."Mais pour un club qui monte en P1, on a montré qu’on savait jouer au football."

Fize 4 – FC Eupen 2

Arbitre: François Mouton, assisté de Claude Clermont et Olivier Dethine.

Cartes jaunes: Denruyter, Wagemans, Pelzer.

Buts: Nsumbu (0-1, 9e), C.Laschet (0-2, 11e), Erivelton (1-2, 25e), Eyckmans (2-2, 34e), Sbaa (3-2, 43e), Vandervost (4-2, 89e).

FIZE: Firquet, Demaerschalk, Sbaa, Reuter, Wagemans, Eyckmans, Vandervost (90e+2 Mignon), Gillard, Denruyter (78eLedure), Erivelton (78eFissette), Massar (90eMattiuzzi).

FC EUPEN: Pelzer, Ordonez, Dreessen, Vanaschen, Palm (78eVroomen), B.Laschet, Schins, C.Laschet, Colle (58eTonkovic), Fumagalli (62eKrafft), Nsumbu (62eWeinberg).