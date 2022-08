Également promu dans cette D3B ACFF, Ciney évolue aussi sur un terrain synthétique. Mais les similitudes entre les deux formations ne s’arrêtent pas là."On respecte évidemment les Cinaciens et nous avons pris nos renseignements. C’est une équipe qui aime le jeu et marque pas mal de buts. Nous nous déplacerons pour gagner, c’est dans notre ADN. Un premier match est toujours très important mais le résultat de ce samedi ne va pas conditionner le reste de notre saison. Finalement, on ne connaît pas notre niveau et nous n’y verrons plus clair qu’après cinq ou six matches."

Une préparation «positive»

Le noyau calaminois compte peu de joueurs qui ont déjà connu les divisions nationales. Les Volont, Mauclet et autre Remacle devront guider leurs coéquipiers. Pas mal de nouveaux éléments sont arrivés, pour la plupart des valeurs sûres de la première provinciale.

"Ce n’est pas un problème, c’est même plutôt une bonne chose car ce sont des gars qui ont faim et qui veulent prouver qu’ils ont le niveau. Cela ne me fait pas peur, que du contraire. L’intégration des transferts a été très facile car beaucoup de joueurs se connaissaient déjà. Notre préparation a été positive, nous avons livré de bons matches contre des formations de tous les niveaux. Tout va bien mais la seule vérité qui compte, ce sera celle de ce samedi soir."

Ciney – La Calamine (Samedi, 20h)

Arbitre:M. Beluffi.

LA CALAMINE:Joiris, Aritz, Benanne, Bultot, Cornet, Cviko, Hubert, Hungs, Islamovic, Legenvre, Lufuankenda, Mauclet, Remacle, Smits, Van Melsen, Volont.

Absents:Gerrekens et Khrlanko (blessés), Hamoir, Roex et Seewald (Erasmus), Yildiz (travail), Kamalandua (P2), Lazzari, Rombach.