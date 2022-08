Dison sera vite fixé sur son niveau, à Rebecq samedi soir (D2 ACFF)

Habitués à produire un jeu offensif, peu importe l’adversaire, les Disonais ne comptent pas changer leur vision du jeu avec leur nouvel entraîneur même si leurs adversaires de D2 seront a priori plus coriaces qu’un échelon plus bas."On fera bonne figure, en montrant nos qualités. On respecte tout le monde mais nous ne devons avoir peur de personne non plus. Tout en ayant beaucoup d’humilité. Quant à notre niveau, on verra après quelques matches où on se situe. Et en fonction, comment nous devrons nous adapter les prochaines semaines", indique le T1, certain d’une chose:"Nous n’avons pas une équipe pour fermer et prôner un jeu défensif. Il faudra trouver le bon équilibre entre notre jeu offensif et la réalité du terrain. Ce que je souhaite, c’est avoir une équipe difficile à jouer. Et sans avoir de prétentions démesurées, montrer ce dont nous sommes capables", ajoute Christophe Kinet.

Antonio Merola longuement blessé

Après une élimination précoce en Coupe de Belgique contre Vigor Hamme, Dison a poursuivi sa préparation d’avant-saison, mais a perdu quelques soldats en route. Dont le médian Antonio Merola, victime d’une rupture des ligaments croisés antérieurs et extérieurs au niveau du genou lors d’un match amical contre Herstal voici dix jours. Et dont la saison est sans doute déjà terminée. Quant à Sergio Teruel,"il a la cheville gonflée", précise Christophe Kinet, et est donc aussi absent mais devrait vite être de retour.

Globalement, le T1 disonais se montre satisfait de la préparation."On a une marge de progression et certains vont monter en puissance mais je suis content de ce que j’ai pu voir. On a bien travaillé et je n’oublie pas la grosse charge de travail au niveau physique qu’il faudra digérer mais qui payera à un moment."Déjà ce samedi, à Rebecq?

Rebecq – Dison (Samedi, 20h)

Arbitre: M. Federico.

DISON:Rico-Garcia, Mara, Clerbois, Schillings, Castela, Demarteau, Godard, Leers, Manfredi, Akdim, Legros, Biondolillo, Courail, Manchigov, Meunier, Habran.

Absents:Teruel (cheville) Merola (genou), Binot (talon), La Delfa (pas prêt), Orban, Ustun, Salihi (choix).