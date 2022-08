Boris Dome (Elsaute) : « Les absents ne seront pas une excuse »

Cette journée sera donc le théâtre du premier "derby" de l’année pour les deux clubs. De plus, côté hombourgeois, plusieurs anciens elsautois seront de la partie."Ce sera un match spécial pour plusieurs joueurs(Ndlr: Schwontzen, Beckers, Bartholomé et Bayard)qui ont été formés à Elsaute. Mais on va surtout s’appuyer sur notre force collective car c’est un match qui va coûter trois points et ce sont les bons résultats qui vont permettre de souder encore plus l’équipe", dixit Michel Schwontzen, le tacticien hombourgeois.

Pour Boris Dome, le fait d’avoir été pointé comme l’un des favoris de la série n’est pas un problème."Certains nous ont désignés comme candidats au titre mais ça ne nous met pas la pression. Plusieurs équipes pourront prétendre aux lauriers et ce sera une belle bataille. En ce qui concerne le match de dimanche, nous devrons éviter de tomber dans le piège hombourgeois. C’est embêtant de les jouer si tôt dans la saison car ils ont le vent en poupe et surfent encore sur la vague de leur montée. En deux journées, ils ont prouvé qu’il va falloir batailler pour leur arracher des points. D’ailleurs, personne ne nous fera de cadeau", conclut le mentor des Étoilés, Boris Dome.

Hombourg – Elsaute (Dimanche, 15h)

Arbitre:M. Habets.

HOMBOURG:Duthoo, T. Beckers (joueur), Heudt, Potoms, X. Stassen, Degueldre, Bayard, C. Schondrodt, Hick, Bartholomé, D. Meunier, Baltus, Bauwens, Schwontzen, Martin.

Absents: S. Meunier (vacances) A. Schoonbrodt (travail), Dorthu, T. Schnackers (pas prêt), Wets (blessé), Mirisola, Belboom, Renkens (pas repris).

ELSAUTE: François, G.Deville, B. Deville, Fassin, Roggemans, Ameur, Dirix, D’Affnay, Di Nicola, Campo, Dohogne, Maréchal, Colson, Diané, Filali, Lefort.

Absents:Piette (déchirure cuisse), Counet (appendicite), Tossings (déchirure dos), Williot (tendinite), Bomboir (ligament genou).