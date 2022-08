Août touchant doucement à sa fin, les compositions devraient par ailleurs commencer à réellement dépendre des choix des coachs et non plus de la liste des joueurs en vacances."C’est la première fois cette saison que mon noyau sera plus ou moins complet", confirme Antoine Wilkin, le T1 bollandois."Ce sera donc un premier vrai test. D’autant plus qu’on affronte une équipe qui vient de battre l’un des grands favoris de la série."Vainqueurs de l’EJ Fléron dimanche dernier, les Pepins d’Yves Voos devraient en effet aborder la joute en pleine confiance."Même si nous perdons Pierret et Quadvlieg, deux éléments qui avaient beaucoup apporté. Mais je crois en leurs remplaçants qui auront à cœur de se montrer", précise le technicien.

Bolland – Ent. Pepine (Dimanche, 15h)

Absents à Bolland:Van Noyen est en vacances, Ledain blessé et Dortu incertain.

Absents à l’Entente Pepine B:Quadvlieg est suspendu. Pierret et Roggemans sont blessés.