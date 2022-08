Au terme d’un beau duel qui a duré plus de trois heures et s’est terminé en trois sets (5-7, 7-6, 5-7), Simon Beaupain poursuit sa route. Dans le troisième set, Simon Beaupain a réussi à breaker son adversaire… avant de sauver plusieurs balles de contre-break à 3-4, parvenant, au bout d’un très long jeu, à faire 3-5. De quoi s’offrir l’opportunité de servir pour la gagne, à 4-5. Elmer Moller n’a toutefois pas abandonné le combat, revenant à 5 partout. Mais le Verviétois a tout donné pour s’imposer 5-7. Le match a duré 3h06.

"C’était hyper long. Et très dur, il avait un revers incroyable", souffle le Heusytois. Ce qui a fait la différence?"Peut-être l’exéprience. Je suis un peu plus âgé. Et le soutien du public."

Il se qualifie ainsi pour les quarts de finale où il rencontrera le Français Arthur Reymond. "La finale est un objectif. Après, je vois match par match."

Plus tôt ce jeudi, d’autres Belges étaient engagés. Dont Tibo Colson qui a justement été battu (6-2, 6-4) par le Français Arthur Reymond.

De son côté, Gilles Bailly s’est difficilement imposé face au Français Amaury Raynel. Après une bataille de près de trois heures de jeu, il l’a emporté eu deux sets (7-6, 7-6).

Gauthier Onclin, lui, a facilement vaincu Victor Ernaelsteen, 6-1, 6-3.

Et en fin de journée ce jeudi, Simon Beaupain jouera à nouveau, mais son quart de finale en double, en compagnie du Belge Victor Ernaelsteen. La paire affrontera l’Australien Ethan Cook et le Suédois Karl Friberg.