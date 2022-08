P2C: Trois-Ponts pousse Verviers à la faute et empoche son premier point

"Dans l’envie et dans l’effort, mes joueurs ont été magnifiques", se félicitait le mentor Tripontain."Ils ont fait un gros match et ce point, pour moi mérité, lance un peu notre saison. On avait décidé de jouer plus bas et de laisser le ballon à Verviers. Dans le jeu, c’est très fort et ça joue bien au foot. Mais au bout du compte, c’est nous qui avons les plus grosses occasions, avec notamment une frappe de Cordonnier sur le piquet à la 55e."

"Je suis un peu déçu qu’on n’ait pas su marquer ce petit but", avouait pour sa part le T1 verviétois Gabriel De Luca."On a essayé de faire le jeu, on a eu la possession, mais on n’a pas tout à fait trouvé la solution. C’est aussi tout le mérite de notre adversaire qui s’est contenté de nous faire déjouer et qui l’a très bien fait. En début de seconde mi-temps, Trois-Ponts a touché le montant et c’est pour moi le tournant du match."

Trois-Ponts 0 – RCS Verviers 0

Carte rouge à Trois-Ponts: G. Rondeux (85e, directe).