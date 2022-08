La vie post-inondations des clubs sinistrés: «257 dossiers de modifications la saison dernière» au BC Verviers

"Comme secrétaire, j’ai surtout été concerné par les modifications de calendrier et la réorganisation après la réouverture de notre salle", explique Philippe Verstraelen, le secrétaire du matricule 169, qui a vu le nombre de dossiers de modifications de calendrier – toutes raisons confondues – grimper à 257 lors de la défunte saison."Dès la reprise de septembre, il était clair que nous ne pourrions pas jouer à St-Michel et qu’il faudrait reporter des matches mais aussi trouver une salle de remplacement."

Dans l’urgence, le BC Verviers a tout d’abord déclaré forfait pour les premières échéances de Coupe programmées fin août à domicile.

Par bonheur, de nombreux clubs se sont montrés solidaires

"Pour le championnat, le club de Dison-Andrimont nous a accueillis", poursuit Philippe Verstraelen."Nous pouvions disposer de la salle le dimanche, puis, vu la présence d’un autre club, uniquement le dimanche après-midi. Cela signifiait que nous ne pouvions programmer que trois rencontres sur le week-end! Et donc reporter les autres, en veillant à équilibrer l’effort entre les équipes pour ne pas en mettre trop en retard au vu de la limite dans les journées libres pour recaser les matches."

À la réouverture de la salle de St-Michel fin novembre, une quinzaine de rencontres avaient dû être annulées."Par bonheur, de nombreux clubs se sont montrés solidaires et ont accepté d’inverser les rencontres aller et retour pour nous permettre de jouer chez eux durant la remise en état et ainsi conserver la journée de compétition", précise encore le secrétaire verviétois. "Malheureusement, je pense que ce système a parfois joué contre nous sur le plan sportif. Notamment pour notre équipe phare qui milite dans le championnat de R1. Elle a en effet disputé en déplacement une majorité des rencontres prévues lors de la première partie de compétition. Notre équipe a donc connu de nombreux revers et le moral des joueurs a été touché. Au point que la spirale négative ne s’est pas arrêtée lors des huit derniers matches, tous joués à domicile. Nous n’avons dû notre maintien en R1 qu’aux arrêts et défections d’autres équipes!"

L’aspect sportif fut donc compliqué, l’équilibre financier guère plus facile à maintenir…"Pour la trésorerie, cette période a aussi été difficile puisque notre cafétéria n’a pas pu ouvrir pendant deux mois et demi", conclut Philippe Verstraelen."Il faut souligner les efforts consentis par le CP liège et la fédération qui se sont montrés très conciliants afin d’aider les clubs concernés à s’en sortir. Aide financière et tolérance dans les délais pour les modifications du calendrier étaient les bienvenus."

Une cafet pleine d’eau. ©EDA JR Marot

Jean-Raphaël Marot: «Hâte que cette saison démarre»

Responsable sportif du BC Verviers, Jean-Raphaël Marot est confiant au moment d’aborder ce nouvel exercice.

"Lorsque je suis arrivé sur les lieux, bancs, chaises, gradins et ballons flottaient dans la salle où l’eau était montée à plus d’un mètre", se souvient Jean-Raphaël Marot. "Heureusement, l’école Saint-Michel a réagi rapidement dans les jours qui ont suivi pour effectuer un premier grand nettoyage qui nous a permis de faire le point sur l’état de notre matériel."

Mais électricité et chauffage situés dans les caves et donc complètement hors d’usage, il a fallu attendre début novembre pour envisager reprendre quelques entraînements dans la salle du centre-ville."Et on se rend compte à présent que le sol, bien que déjà en mauvais état avant les inondations, a souffert plus qu’on ne le pensait au départ."

La réfection du revêtement est donc plus que jamais le gros chantier qui préoccupe le club de basket qui cherche à ce sujet des solutions avec l’école. L’éclairage avait déjà été complètement remplacé alors que le chantier des sanitaires, programmé avant l’été dernier, s’est déroulé juste après les inondations.

"Nous souhaitons à présent rafraîchir notre cafétéria et on travaille sur un tout nouveau site internet", ajoute le responsable sportif du club verviétois."Mais surtout, nous avons hâte que cette saison démarre. Elle doit nous permettre de retrouver notre belle ambiance de club. C’est la raison pour laquelle la R1 jouera à nouveau le samedi, et non plus le vendredi, avec la P2 et P4 dans la même soirée. Je suis très confiant sur le plan sportif avec des noyaux étoffés pour nos équipes phares et toujours un super projet avec nos jeunes."

S’il y a bien eu des départs ou arrêts – mais aussi des arrivées – comme chaque saison, le club verviétois ne pense pas avoir perdu globalement de membres après ces deux dernières années difficiles.