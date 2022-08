Des F1, oui, mais pas seulement pour tous les fans au GP de Spa-Francorchamps (+ programme)

Vu les 100.000 personnes attendues quotidiennement ces trois jours, il faudra se mettre en mode "lève-tôt" pour profiter au maximum de l’événement et éviter les inévitables embouteillages à l’approche du circuit dont les portes seront ouvertes bien avant le début des festivités. Une autre solution proposée par les organisateurs est l’utilisation des navettes au départ de plusieurs grandes villes, dont Verviers avec le départ de 25 bus par jour depuis la gare centrale. Autre possibilité, les parkings de dissuasion installés notamment à Malmedy et permettant de rejoindre le circuit à vélo où celui-ci pourra être gardé gratuitement.

Une fois à l’entrée de Ster, le spectateur sera immédiatement mis dans l’ambiance des shows à l’américaine avec l’accès à la Fan Zone via l’impressionnante arène du stadium de rallycross. On y retrouvera une grande scène digne des plus grands festivals avec le Raidillon en arrière-plan. Elle accueillera notamment de nombreux concerts où 35 DJs se relayeront durant les trois jours. Une nouvelle aire de restauration y a également pris place, ainsi que des stands dédiés à chaque équipe de F1, mais aussi diverses animations. Chacun pourra s’essayer avec un peu de patience aupit stop challenge permettant de changer une roue à une F1 ou se prendre pour Max Verstappen en effectuant un tour du circuit de Spa Francorchamps avec l’E Sport.

Outre l’exposition de voitures anciennes, notre défense nationale est également présente avec un F16. Les plus courageux, ou les plus sportifs, pourront alors se rendre en direction du Kemmel et des Combes pour en prendre plein les yeux et les oreilles avec le passage à plus de 300 km/h des bolides de F1 ou encore apprécier le pilotage de ces champions depuis les talus en direction du double gauche.

Du grand spectacle. De quoi bien remplir une journée forte en émotions jusque bien après la fin des courses.

Programme

Vendredi 26 août

10h25-11h10 : essais libres Formule 3

11h35-12h20 : essais libres Formule 2

13h05-13h25 : démonstration F1 Historic

14h00-15h00 : premiers essais libres Formule 1

15h30-16h00 : qualifications FIA Formula 3

17h00-18h00 : deuxièmes essais libres Formule 1 18h05-18h20 : démonstration F1 Historic

18h30-19h00 : qualifications Formule 2

19h25-20h10 : essais libres Porsche Supercup

Samedi 27 août

10h35-11h20 : course sprint Formule 3

11h30-12h00 : essais pit stop Formule 1

12h05-12h30 : démonstration Zapata contre F1

13h00-14h00 : troisièmes essais libres Formule 1

14h30-15h00 : qualification Supercup

16h00-17h00 : qualifications Formule 1

18h00-18h50 : course sprint Formule 2

19h00-19h20 : démonstration F1 Historic

Dimanche 28 août

08h50-09h40 : course Formule 3

10h20-11h25 : course Formule 2

12h05-12h40 : course Porsche Supercup

13h00-13h30 : parade Formule 1

15h00 : départ GP Belgique Formule 1