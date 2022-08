"On a besoin de prendre des points pour lancer la saison", glisse leur mentor Grégory Rondeux."Concernant notre adversaire, je suis un peu dans l’incertitude de savoir contre qui on va jouer. Il y a dans cette équipe de la qualité et je m’attends à un match serré. Mais on évolue chez nous et le terrain est très beau. Ce sera donc différent de la semaine passée à Emmels."

Du côté verviétois, malgré l’excellente entrée en matière, la prudence est de mise.

"On est dans l’expectative car on ne connaît pas très bien Trois-Ponts et on s’en méfie", explique son homologue Gabriel De Luca."C’est un match dangereux qu’on abordera avec sérieux. On a certes gagné une rencontre mais il faut confirmer. Je pense que ça prend forme à tous les niveaux et il faut à présent travailler dans la continuité. Mes gars sont réceptifs, travaillent bien à l’entraînement et sont présents en nombre."

Trois-Ponts – RCS Verviers (jeudi, 19h)

Arbitre:M. Koç

Absents à Trois-Ponts:A. Flammang et D. Rondeux (blessés)

Absents au RCS Verviers: S. Mejdoubi et M. Camara (incertains)