Le circuit de Francorchamps est prêt à accueillir le GP de Belgique (photos)

Plus que quelques heures avant de pouvoir admirer les Max Verstappen, Lewis Hamilton et autre Charles Leclerc parcourir le circuit de Spa-Francorchamps à toute allure. Le GP de Belgique 2022, c’est en effet ce dimanche 28 août️ mais le spectacle commence évidemment encore dès vendredi. Tout au long de la semaine, les équipes ont pris leurs quartiers au cœur de l’anneau ardennais et son (quasi) déjà prêtes à se livrer bataille. Les fans, de leur côté, pourront profiter d’une fan zone plus impressionnante que jamais, avec notamment concours de changement de pneus, megastore, concerts, jeux vidéo, etc. Pour rappel, le Grand Prix est totalement sold out. Les uniques tickets encore disponibles sont des places… de parking.