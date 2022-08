GP de Belgique de F1: les fans déçus de 2021 invités jeudi à Francorchamps

"Nous avons voulu offrir un dédommagement aux spectateurs de 2021 pour les remercier de leur patience en ces moments dramatiques", nous a tenus à préciser Vanessa Maes, directrice générale de Spa Grand Prix."Ce jeudi 25 août, nous avons organisé une journée qui leur sera exclusivement réservée sur le circuit de Spa Francorchamps. Ils seront environ 10.000 à avoir répondu à notre invitation."

10 heures d’animations

Une journée qui débutera dès 10 heures pour s’achever à 20 heures et qui comprendra de nombreuses animations. La Fan Zone et la tribune accueillera en effet des personnalités de la Formule Un pour divers interviews, mais aussi des groupes de musique et des Djs. Un concours est également prévu avec la possibilité pour les heureux gagnants de remporter notamment une visite dans un box F1 ou un tour sur le plus beau circuit du monde. Une piste qui accueillera pendant cette journée des nouvelles et de plus anciennes Formule Un. Parmi les autres animations encore annoncées, on retiendra outre une "pitlane walk" et une exposition de F1 historiques, des démonstrations de Franky Zapata, l’homme volant.

De quoi certainement passé une journée mémorable pour ces fans déçus avant le début des choses sérieuses dès le lendemain avec les deux premières séances d’essais libres, mais aussi les entraînements pour les courses inscrites en lever de rideau de ce Grand Prix de Belgique.

Dernière précision, inutile de se présenter à l’une des entrées de l’anneau ardennais sans son précieux sésame, car ce jeudi le circuit ne sera accessible qu’aux détenteurs d’une invitation et les trois autres jours les organisateurs affichent complet.