De retour dans le championnat de Belgique après son accident au Wallonie, le jeune pilote heusytois a réussi une course parfaite au volant de la Renault Clio Rally4 couvée par l’équipe d’Olivier Cartelle. Le défi était pourtant de taille après une aussi longue absence, qui plus est, dans la plus prestigieuse, mais aussi la plus longue et la plus exigeante épreuve de la saison belge. Comment allait-il pouvoir réagir après sa sortie de route il a y près de quatre mois maintenant?

«Je retrouve mes sensations»

"Peu à peu, je retrouve mes sensations", commentait Tom Rensonnet à l’arrivée."Je n’ai pas encore une confiance absolue en mon pilotage, mais le feeling n’a cessé d’améliorer au fil des kilomètres. Ce rallye relevait pourtant de la gageure, car je n’ai pas encore une totale flexibilité dans la jambe gauche. J’avais toujours une gêne pour embrayer et freiner, ce qui a provoqué beaucoup de fatigue au fil des spéciales. J’ai terminé épuisé, mais ce n’est rien comparé à la joie d’être à l’arrivée avec un beau résultat à la clé."

En effet le pilote du RACB National Team y a remporté le classement Junior, doublé d’une trente-et-unième place au classement général au milieu du gratin mondial.

"Avec mon équipier Loïc Dumont, nous n’avons pas commis le plus petit écart de trajectoire et n’avons subi aucune crevaison. Sportivement, nous pouvons être satisfaits du résultat avec cette victoire en Junior qui nous relance dans la course au titre, grâce aussi à la voiture préparée par l’équipe CTR qui s’est montrée fiable tout au long des trois journées de course. Nous quittons Ypres avec bien plus qu’espéré. Après un peu de repos bien nécessaire, ce sera le retour au travail pour préparer notre prochain rendez-vous."