« Lors des Masters à Bruxelles (NDLR: les 13 et 14 août derniers),nous avons perdu un match de poule que nous n’aurions jamais du perdre »relate l’Andrimontoise, associée à Lien Van Geertruyden. Conséquence directe de ce faux pas: le duo a croisé la route des championnes en titre Lisa Van den vonder et Sarah Cools. « Sans cette défaite en poule, nous ne les aurions pas croisées en quart, où elles nous ont battues. C’est franchement dommage… »

C’est là tout le côté cruel des championnats de Belgique de beach-volley. Si le duo Reul – Van Geertruyden a signé de bonnes performances tout au long du calendrier estival avec une troisième place au classement général, « c’est le résultat des Masters que l’on a tendance à retenir. Et on visait clairement la médaille! Mais je reste déterminée et je compte bien faire mieux l’été prochain! »

Avant ce petit couac dans la capitale, Océane et sa partenaire ont enchaîné les podiums, plusieurs finales et même une victoire du côté de Louvain. « C’est clairement le plus beau souvenir de cet été. D’autant que le site est superbe et qu’il y avait pas mal de monde. On a également pris beaucoup de plaisir à Majorque (Espagne) lors d’un tournoi de préparation que l’on a gagné en mai dernier. »

Les derniers grains de sable entre les orteils disparus, place maintenant à la saison de volley avec Tchalou pour la sportive de 29 ans. La reprise, en salle, c’était déjà le 1er août dernier au sein du club situé à Chapelle-lez-Herlaimont et Thuin. « J’estime que le beach m’aide quand je reprends le volley. Et à l’inverse, le volley pendant toute la saison me permet d’arriver avec du rythme » analyse-t-elle. « Le championnat (NDLR: en Liga -Ligue dames – soit le plus haut niveau national) reprend le 22 octobre mais nous sommes déjà entrées dans une intense préparation. »

Avec, cette année, une nouvelle expérience pour Océane Reul: une participation à la Coupe d’Europe avec Tchalou. « Ce sera fin novembre, avec une manche aller le 23 chez nous, puis le retour à l’extérieur le 30. Notre adversaire n’a pas encore déterminé mais ça devrait être une équipe victorieuse de la BVA Cup (Balkan Volleyball Association Cup), soit une équipe d’Athènes, soit une formation du Kosovo, soit un club turc.»

À Herstal ce samedi

La libero a déjà hâte. Mais avant tout ça, elle taquine déjà la balle avec Tchalou à l’entraînement ainsi que dans le cadre du Wallonia Tour, lequel fera d’ailleurs étape à Herstal ce samedi 27 août 2022, dès 9 heures. Au programme: des animations qui seront suivies d’un duel entre l’équipe d’Océane Reul et les Néerlandaises de FAST dès 17h30. Un retour « pas trop loin de chez moi » pour l’Andrimontoise qui vient justement de quitter Thimister pour s’installer du côté d’Engis… Mais qui passe le plus clair de son temps dans le Hainaut par amour du sport en général et du volley-ball en particulier.