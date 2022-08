Gregory Crits (Rechain) de retour

Le coach rechaintois Marc Ansion se réjouit du retour à l’entraînement de son buteur Gregory Crits après une blessure au pied.

Absences à Warsage

Pour recevoir Trooz, le coach warsagien Vivien Forthomme devait se passer de Simon Pelsser et Edgar Mbazoa (blessés). Ilenga Penga n’était pas repris.

Match amical

L’équipe entraînée par Vivien Forthomme donnera la réplique à l’équipe de Sart B qui évolue en P3D à Warsage à 20h.

Provinciale 2C

Vandeberg toujours sur la touche

Le défenseur sartois Simon Vandeberg n’a pas encore repris le chemin des terrains cette saison. Blessé au niveau des ischios, il se contente de trottiner.

Ligament interne pour Alex Flammang

Touché au genou la semaine passée en Coupe de Belgique, le médian tripontain Alex Flammang s’en sort finalement avec une déchirure du ligament interne. Il est sur la touche pour huit semaines.

Pierre Magain récompensé

Monté au jeu à la 81e, Pierre Magain a marqué le but victorieux de Waimes Faymonville (3-2 contre Franchimont) deux minutes plus tard.

"Il n’était pas monté au jeu à Weywertz mais a tout donné en semaine aux entraînements. C’est une récompense pour lui et je trouve ça magnifique", nous disait son mentor Jean-Claude Sonnet.

Axel Denis de retour à Weywertz

Fâché suite à une remarque de son entraîneur, Axel Denis ne s’était pas présenté à l’entraînement suivant. Cette semaine, il a fait sa réapparition et le différend semble aplani. "Il est en effet revenu et on a mis les choses au point. L’affaire est close", dixit son mentor Benjamin De Vuyst. Il devrait donc rapidement faire ses débuts officiels avec Weywertz.

Saison terminée pour Christopher Jeanne

Le Calaminois Christopher Jeanne ne jouera plus cette saison. L’IRM qu’il a passée a décelé une rupture totale des ligaments croisés ainsi que du ligament interne. Pour rappel, il s’était blessé il y a dix jours à l’entraînement.

Trois-Ponts – Verviers se joue ce jeudi

Reportée suite au match des Tripotins en Croky Cup, le rencontre Trois-Ponts – RCS Verviers se dispute ce jeudi 25 août à 19 heures.