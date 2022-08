Du côté de la course principale, longue de 8,5 kilomètres, c’est Amaury Paquet qui s’est montré le plus rapide (28: 58). Il devant les 279 participants, dont ses plus proches poursuivants Samuel Dubois (2e) et Stéphane Koninckx (3e).

Aline Pesser (35: 43) signe quant à elle le meilleur chrono féminin.

Valentin Grégoire s’impose sur le 4,5 km

Ce 35e jogging de la fête de Lambermont proposait également une course annexe, plus accessible, avec un 4,5 kilomètres. Valentin Grégoire (15:33) s’y est montré le plus rapide.

Après Lambermont (vendredi dernier) et le jogging des Chapelles de Froidthier (dimanche dernier – nous y reviendrons bientôt), les amateurs de course à pied ont rendez-vous ce 2 septembre sur le Plateau pour le onzième jogging de Chaineux - Herve. Une course de 7 kilomètres dont le départ est prévu à 19h30.

Classement du 35e Jogging de la fête de Lambermont (Verviers) 19/08/2022 - 8,5 km

1 PAQUET AMAURY 28:58

2 DUBOIS SAMUEL 29:02

3 KONINCKX STEPHANE 30:07

4 CLAESSENS JULIEN 30:17

5 GALLE TOM 30:27

6 WIERTZ XAVIER 31:35

7 SCHAUWERS ANTOINE 32:00

8 WEUSTEN CEDRIC 32:05

9 GIRRETZ FRANCOIS 32:40

10 JOCKIN FRANCOIS 32:41

11 DELHEZ FLORENTIN 33:26

12 HEROUFOSSE CHRISTOPHER 33:36

13 DIMACAS NICOLAS 33:39

14 THIRION DIEGO 33:41

15 DELFOSSE SEBASTIEN 33:57

16 MELEN ARNAUD 34:09

17 JAMAR YANN 34:14

18 DORTHU OLIVIER 34:16

19 LOX DAMIEN 34:21

20 HECK MARC 34:30

21 QUADFLIEG JORDAN 34:33

22 FABRY VALERIAN 34:44

23 WALRAFF YVES 34:50

24 HERTAY PIERRE YVES 34:58

25 RENARD ANTOINE 35:01

26 AGNOLI PIERRE 35:03

27 BACKAERT ALAN 35:06

28 DUBOIS JONATHAN 35:07

29 DE LUCA JAMES 35:12

30 STANCHER TERRY 35:13

31 STANCHER BRUNO 35:13

32 SOARES FERNANDO 35:22

33 VITELLO CHRISTOPHE 35:26

34 BREUER GUILLAUME 35:34

35 BEAUVE FELIX 35:41

36 PESSER ALINE 35:43

37 HENNEN THIEBAUT 35:59

38 HUBERT ERIC 36:06

39 HECK NICOLAS 36:10

40 LEJACQUES THIBAUT 36:20

41 JANDRAIN FRANCOIS 36:34

42 DEMARTEAU DIEGO 36:42

43 HENDRICK ALEXANDRE 36:44

44 BEENDERS ALEXANDRE 36:48

45 PLUNUS DORIAN 36:51

46 BASTIN ROBIN 36:56

47 BROUWERS MICHAËL 37:00

48 DEJARDIN FRED 37:04

49 GRIFNEE PIERRE 37:08

50 D AVELINO MICHAEL 37:11

51 ORTMANS BRICE 37:21

52 MATHIEU BERNARD 37:21

53 VANAHENTENROCK HUGO 37:23

54 DERU FABIAN 37:25

55 FISCHER RAPHAEL 37:40

56 HANSEN JONATHAN 38:01

57 THELEN LAURA 38:02

58 ALAIN SIMONIS ALAIN 38:02

59 ANGENOT ROMARIC 38:03

60 RADERMECKER FRANCOIS X. 38:04

61 SCHEPPERS LEA 38:04

62 POLLET VINCENT 38:08

63 NOIRHOMME PIERRE 38:13

64 D’AFFNAY JEAN-FRANCOIS 38:16

65 LOGNARD BENOIT 38:19

66 TSAGKAS CASSANDRA 38:21

67 WANSART NICOLAS 38:22

68 DESSAUCY QUENTIN 38:23

69 CUTILLO MARCELLO 38:27

70 DOURCY ALAIN 38:36

71 JOURDAN GUY 38:38

72 STANCHER FABIEN 38:43

73 LEMAIRE GUILLAUME 38:48

74 LORQUET JEAN-MARC 38:54

75 DE LUCA ANTHONY 38:55

76 SCHOENMAKERS BENOIT 39:00

77 MOURANT STEPHANE 39:07

78 LAMCHACHTI KALID 39:09

79 BECKERS JOEL 39:09

80 CANALES ALBERTO 39:13

81 LANG DENIS 39:21

82 BASTIN ROBERT 39:25

83 AGUS PAOLO 39:34

84 SZLACHTA CAROLE 39:40

85 EL BALDI DRISS 39:41

86 VIEILVOYE CYRIL 39:51

87 EL-BALDI SAID 39:52

88 BOULANGER VALENTIN 40:03

89 GREIMERS DIMITRI 40:04

90 LARBUISSON JESSICA 40:08

91 TERUEL SERGIO 40:17

92 JAMINET JULIA 40:22

93 LACROIX LIONEL 40:33

94 LAMBERT CHRISTOPHE 40:37

95 LESO PIERRE 40:37

96 HENRY FRANCOIS 40:43

97 DEVOS SERGE 40:44

98 HELLEBRANDT SEBASTIEN 40:46

99 MOSTERT PAULINE 40:46

100 DALLA CORTE LUDOVIC 40:53

101 HEUSSCHEN DOMINIQUE 40:56

102 DOME BORIS 40:57

103 SICIM MUSTAFA 41:06

104 BONHOMME LAURENT 41:13

105 DEVOS GUILLAUME 41:18

106 BYNENS NICOLAS 41:24

107 LEGRAND CHRISTOPHE 41:26

108 CARABIN PHILIPPE 41:29

109 DESSOUROUX JEAN 41:36

110 MAGER GREG 41:40

111 SOTIAU ANAIS 41:41

112 NYSSEN PIERRE 41:42

113 MASSON ARNAUD 41:45

114 MARIQUE SEAN 41:47

115 ROOMANS PASCAL 41:54

116 SARLET JULIE 41:57

117 HERZET MIREILLE 42:04

118 MALMENDIER KENTON 42:08

119 SAMMI ABEL 42:10

120 HEYEN JACQUES 42:11

121 HUON NICOLAS 42:21

122 POLIS BENOIT 42:23

123 WOOLF ALAN 42:27

124 HEINRICHS GREGORY 42:29

125 ROPET CHRISTOPHE 42:30

126 DEBATY JULIE 42:35

127 SERVAIS NATHALIE 42:43

128 HUPPERETZ PATRICK 42:46

129 PIRLOT AXELLE 42:48

130 BRÉVER JEAN-FRANÇOIS 42:49

131 DEKROCK PHILIPPE 42:49

132 BECKERS OLIVIA 42:50

133 LECLERCQ JORDAN 42:54

134 ROUFOSSE BASILE 42:57

135 LALLEMAND ANTON 43:02

136 LECLERCQ JORDAN 43:04

137 GODEFROID DENIS 43:05

138 CHABALLE NICOLAS 43:06

139 LABEDZ JONATHAN 43:16

140 DONY PHILIPPE 43:18

141 PIRON THIBAULT 43:23

142 SCEVENELS AURELIE 43:33

143 NYSSEN THOMAS 43:33

144 SAMMI SEBASTIEN 43:40

145 SORET XAVIER 43:49

146 PLOUMEN OLIVIER 43:51

147 SOMJA VICTOR 43:55

148 LEFIN PASCALE 43:57

149 GATEZ SEBASTIEN 43:59

150 PESSER CHRISTIAN 44:00

151 LOUWAEGE MARGAUX 44:01

152 NADENOEN OLIVIER 44:02

153 KARYDAS IOANNIS 44:05

154 MEUNIER SCOTT 44:10

155 DELCOUR ARIANE 44:12

156 PIRARD GATIEN 44:12

157 FAUTRE JEAN-CLAUDE 44:19

158 PHILIPPE AUDREY 44:48

159 IOANNI DOPOULOS TH. 44:50

160 FERNANDEZ HE.BERNARD 45:16

161 FLAMAND MICHAEL 45:19

162 KASSIN VICTOR-EMMANUEL 45:19

163 CHABALLE CHARLOTTE 45:19

164 DELWAIDE ANNE 45:21

165 DESART FRANCOIS 45:23

166 LEDERER GREGORY 45:24

167 GHARBI BRAHIM 45:36

168 PTAK BENOIT 45:36

169 DONY OLIVIER 45:37

170 ALVAREZ NOLAN 45:42

171 SCHREUER ARNAUD 45:42

172 WEBER CLEMENT 45:44

173 VANWERST LUCAS 45:44

174 LUCA DI PINASO LUCAS 45:45

175 BAIWIR MANU 45:46

176 AUTMANNS FANNY 45:46

177 DOTHEE ARNAUD 45:52

178 TELLER ALICIA 45:55

179 LEGRAND GEOFFRAY 45:56

180 RENKIN CECILE 45:59

181 JACOB HADRIEN 46:03

182 DROOGHAAG DANIEL 46:13

183 SLUYSMANS DANIEL 46:18

184 KASSOUMA MYASSAR 46:30

185 DELREZ SANDRA 46:39

186 TERRADE YVES 46:46

187 HURLET LUCIEN 46:48

188 MENNICKEN ROGER 46:50

189 GILET ALICIA 46:54

190 CORMAN FRANCOIS 47:04

191 SOLHEID ULRIC 47:06

192 EUGENE SEBASTIEN 47:07

193 KOURIR OUAFIK 47:13

194 DACO CHARLEY 47:21

195 DETHIER PIERRE 47:30

196 BONN LUCK 47:31

197 COUVREUR CHARLES-PH. 47:32

198 BECKERS BRUNO 47:35

199 JUNGBLUTH RAYMOND 47:37

200 COMPERE MICHEL 47:44

201 MAWET NATHALIE 48:05

202 BURLEON QUENTIN 48:14

203 CARABIN MARTINE 48:49

204 PIRARD EMILIE 49:00

205 COLLARD CLEO 49:00

206 AERTS MANON 49:01

207 BERTRAND DENIS 49:02

208 HAUGLUSTAINE ANTOINE 49:06

209 FETTWEIS GAELLE 49:16

210 DESSART JEAN YVES 49:26

211 RONKART JACQUES 49:28

212 JENNIGES ALEXANDER 49:29

213 LENZEN MONIKA 49:30

214 BEBRONNE LOIC 49:33

215 COLLIN MANON 49:33

216 CHEBIL RAMI 49:35

217 UWERA DINAH 49:37

218 PETITJEAN JEREMY 49:41

219 COLLARD JEAN PAUL 49:43

220 DESART NICOLAS 49:44

221 MARTINO MARCO 49:49

222 CRASSON VINCENT 49:50

223 JASPART CHRISTOPHE 49:54

224 SCHONBRODT MATHILDE 50:02

225 SCHONBRODT ALAIN 50:03

226 FORET WILLIAM 50:05

227 BEMELMANS JESSICA 50:17

228 ERNST ANDRE 50:27

229 CAPIER JEAN-MARIE 50:28

230 NOE CLEMENCE 50:48

231 LEYH OLIVIER 51:05

232 RAUW MANDY 51:06

233 FONDEUR ERIC 51:18

234 THISSEN MICHEL 51:21

235 FORET MICHAEL 51:36

236 JEROME STEPHANE 51:42

237 LERUTH CHRISTOPHE 52:08

238 JANSON FRANCOIS 52:09

239 BRASSEUR PAUL 52:21

240 VERCAMMEN MICHEL 52:24

241 BOSCO VALERIE 52:37

242 COCCIN STEFAN 52:43

243 DEVILLE YVES 52:46

244 VERSLEGERS ALAIN 53:07

245 SMITS MIKE 53:25

246 BONHOMME NICOLE 53:36

247 FRISÉE MARIETTE 53:47

248 DETHIER SOPHIE 53:54

249 DETHIER ALAIN 53:54

250 COOLS MARINE 53:59

251 NAVEZ MANON 54:04

252 MEECKKERS JUSTINE 54:08

253 ADAMS HUGO 54:17

254 DUMONT DIDIER 54:36

255 POPELIER GRACIA 54:37

256 SKA BENOIT 54:39

257 BEAUDON SABINE 55:03

258 HIGNY BENOIT 55:05

259 GROGNA QUENTIN 55:06

260 BISSOT ANNE 55:06

261 EMBRECHTS FANNY 55:06

262 DODEMONT STEPHANE 55:10

263 VANDEGAAR TONY 55:25

264 FREDERICK ANDRE 55:52

265 PETERS VINCENT 55:52

266 LANSLOTS FRANCINE 57:07

267 WERGIFOSSE JACKY 57:17

268 BASTIN LAURA 57:22

269 WIERTZ RENAUD 57:25

270 DHEUR MAUDE 57:26

271 LAMBERT HENRI 57:47

272 JAMINON BENOIT 58:41

273 DELHEZ MARIE ANNE 1:00:21

274 DELLECLOZ SOPHIE 1:00:22

275 LARDINOIS MANON 1:00:26

276 DELSEMME JEREMY 1:01:46

277 DETRY LUCAS 1:01:50

278 RUWET FERNAND 1:02:08

279 LEGRU PERRINE 1:03:46

280 LEGRU FREDERICK 1:03:48