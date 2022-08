Double objectif rempli pour les dames d’Aubel en P1: «Ce match à Elsaute était important»

"J’avais dit que seul le résultat comptait lors de ce déplacement. Car notre préparation a été compliquée, entre les filles blessées et celles en vacances – c’est la première fois que le championnat a repris si tôt. Et nous n’avions pas souhaité reporter des matchs comme d’autres l’ont fait. Je pense que cela nous aurait mis à un moment dans la difficulté, de jouer trois fois en huit jours, entre la difficulté de récupération et la suppression d’entraînements", explique la joueuse-entraîneuse Audrey Welter. Qui estime que ses filles n’avaient"pas de pression particulière"liée au fait de croiser le fer avec une formation géographiquement proche de leur cité du sirop et du cidre."C’est plutôt un derby masculin. Pour nous, l’Espoir Minerois en sera réellement un. En plus, j’y jouais encore la saison passée, donc je connais tout le monde là-bas. J’ai encore de bons contacts… Nous nous réjouissons surtout de boire un verre après le match! Mais je dois vous avouer que je ne sais pas de mémoire quand il tombe."Ce sera le dimanche 6 novembre, à l’Espoir Minerois, sur le coup de 14h30.

Même sans la saveur d’un derby,"ce match à Elsaute était important", souligne encore notre interlocutrice, aidée dans sa tâche par son beau-père Claudio Colombini (délégué) et la T2, ex-gardienne, Sarah Sohet."Vu notre été compliqué, si je ne dirais pas qu’il y avait de la friction, des choses négatives entouraient un peu l’équipe. Cette victoire va nous faire du bien, pour nous relancer. Les objectifs fixés pour ces deux premières journées, à savoir ne pas concéder trop de buts contre Liège et gagner à Elsaute, sont remplis."

De fait, le FC Liège B devrait jouer le haut de classement en fin d’exercice. Mais pour Audrey Welter, l’EJ Fléron ne devrait pas passer à côté des lauriers en P1."Elles ont le meilleur noyau après avoir réalisé des transferts de qualité. Elles ont toutes les cartes en main: louper la montée serait vraiment dommage! Nous, je pense que nous restons dans un niveau moyen par rapport à l’ensemble de la série. Nous n’aurons rien à perdre."

Prochain rendez-vous: ce 2 août face à Sart, "qui vient de créer la surprise en mettant neuf buts à Saive", précise enfin Audrey Welter.