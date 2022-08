Anthony Boulton: « Le style d’Aubel sera différent mais je suis sûr que ça va fonctionner »

Spectateur attentif ce dimanche, Anthony Boulton livre une analyse mesurée sur le début de saison de ses anciens coéquipiers et se veut plutôt positif.

"C’est dommage de commencer par un zéro sur six mais ça va venir"estime l’offensif qui est passé d’Aubel à Richelle."L’an passé aussi nous avions mal démarré et c’est la solidité de notre groupe qui a fait la différence. Nous étions très soudés et ce n’est pas l’absence de Thomas et la mienne qui changeront ça. Il reste de très bons joueurs à Aubel et de nouveaux éléments ont été recrutés devant pour faire le job."Pour parer au départ de ses deux artificiers, Aubel a en effet réalisé plusieurs transferts. Ainsi, Diallo (Heusy), Cuypers (Sart), Temsamani (Beaufays) et Manteca (Melen) sont notamment arrivés cet été. Ils ne répondent toutefois pas encore vraiment aux attentes de leur coach.

"Ce sont tous de bons joueurs et avec eux, il y a autant de qualité que l’an dernier. Leur style de jeu est par contre très différent et il faudra peut-être les servir autrement, en amenant plus de centres par exemple. Je suis en tout cas sûr que ça va fonctionner pour Aubel quand les réglages nécessaires seront faits" estime Boulton qui commencera, lui, le championnat de D3 B ACFF ce prochain week-end avec Richelle. Ce sera à domicile, face à Herstal.