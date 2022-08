Néanmoins, Thierry D’Affnay n’était pas entièrement satisfait de la gestion du match de son équipe."Ce n’est pas normal de se faire peur en fin de match, surtout en supériorité numérique et à 3-1. Nous devons être plus matures et parvenir à mieux gérer les matches",analyse-t-il avant de voir le côté positif. "Notre match était globalement intéressant. On a réussi à jouer un meilleur jeu au sol. Il y a une belle progression. Les trois points sont dans la poche, c’était indispensable avant les derbys contre Hombourg et Aubel qui arrivent",détaille le capitaine des Étoilés qui sait que la liste des joueurs blessés est longue en ce début de saison."On a des absents importants. Ils reviendront quand ils seront prêts. En attendant nous devront serrer les coudes. Notre noyau doit faire la différence. Si on n’avait que 18 joueurs, ce serait compliqué. Heureusement, nous avons un noyau conséquent. Cela permet également à certains joueurs d’avoir plus de temps de jeu que prévu",explique-t-il.

«Ça fait deux chiffres»

Cette saison 2022/2023 est particulière pour Thierry D’Affnay qui entame sa dixième saison au Stade Léon Crosset.

" Ça fait deux chiffres", sourit le joueur qui fait partie des meubles dans la défense elsautoise."C’est un plaisir de jouer pour cette équipe. Sportivement, le club essaie toujours de viser plus haut. On a un bon groupe avec beaucoup de joueurs qui sont présents depuis plusieurs années. Même si certains jeunes arrivent, il y a toujours un noyau dur à Elsaute", raconte Thierry D’Affnay qui espère faire"une saison aussi intéressante que celle de l’année dernière".