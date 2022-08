Tennis: Maxence Faniel, du TC Herve au futur ranking ATP ? « La route est encore longue »

Encore sous statut «Élite»

Du haut de ses seize ans, le joueur affilié au TC Herve espère se servir de cette nouvelle expérience pour grandir encore, au cours d’une saison plutôt réussie."J’ai fait une finale en Messieurs 1 en hiver à Maison-Bois, ainsi qu’à Heusy et au Cheval Blanc. J’ai battu quelques bons joueurs et il ne me manque plus que quelques points pour monter B-15.4 mais je sais déjà que je monte dans le ranking belge où je suis pour le moment 204e."

Toujours à l’école, le jeune tennisman combine cours et pratique de son sport."Les entraînements se donnent après l’école et parfois sur des heures libres comme j’ai encore le statut “Élite” cette année", détaille Maxence.

Quant à la suite de sa jeune carrière, il l’envisage très sereinement, la tête bien sur les épaules."Je vais poursuivre à l’école, cette année et la prochaine, pour avoir mon CESS(Ndlr: Certificat de l’Enseignement Secondaire Supérieur)tout en continuant de m’entraîner avec des bons joueurs et mes coaches, dans mon club. Mais aussi voyager un peu pour prendre des points ITF en junior. En fonction de ce que je réaliserai au niveau international, on verra pour la suite", poursuit le Theutois, affilié au TC Herve depuis quatre ans."J’ai commencé la compétition à l’âge de neuf ans et j’ai essayé de rattraper mon tard, mais la route est encore longue", dit-il, lui qui espère atteindre un classement ATP plus tard."Mes modèles? Les plus grands joueurs évidemment, comme Nadal, etc. Mais aussi, dans notre région, des joueurs comme Beaupain (Simon), Onclin (Gauthier) et d’autres qui commencent à monter dans le classement. Je vais d’abord essayer de faire comme eux, le plus vite possible", ponctue Maxence Faniel, dont cette première expérience à Lambermont ne constitue peut-être que le début d’une longue carrière.