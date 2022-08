"Je suis à la base de la récupération, puis je décale bien sur le premier. Sur le second, je dois souligner que je profite de l’excellent travail de Lucas(Janssen)sur le côté. Il a eu la clairvoyance de faire la passe dans ma course", avoue l’ancien stavelotain. Cette victoire, elle fait du bien pour les Batticiens, qui veulent oublier la difficile défunte saison durant laquelle les hommes du fort ont dû batailler jusqu’à la fin pour rester en P2. Le changement de série, le frère cadet de l’ancien de Westerloo Rachid Farssi en est content, même si la 2B s’annonce très compliquée cette saison."La 2C est fort physique, avec beaucoup de duels. On pourrait croire que la 2B est beaucoup plus technique, mais je peux vous confirmer que tant contre Saive que contre Minerois, nous avons eu droit à presque autant de duels qu’en 2C", précise-t-il.

«J’espère qu’on est lancés»

Pour ce retour en 2B, c’est l’ancien du FC Liégeois, Benjamin Marechal, qui a repris le flambeau de Steve Doll à la tête de l’équipe. Quels sont les objectifs des Batticiens?"On ne s’est pas mis d’objectif précis. Avec le coach, on a décidé de prendre match par match. Nous avons remporté notre première victoire, et j’espère qu’on est lancé. On doit rester les pieds sur terre, car il faudra confirmer la semaine prochaine avec une victoire à la maison face à Blegny", calme-t-il. Et personnellement? Un nombre de buts est-il défini dans la tête du numéro dix batticien?"Franchement, c’est le collectif qui prime. Ce serait bien d’en inscrire une quinzaine, mais si on fait une excellente saison et que je n’en mets que trois, je serais content aussi", conclut-il.