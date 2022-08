Rallye d'Ypres: le Verviétois Grégoire Munster aux portes du top 10, le Malmédien Gino Bux "satisfait malgré tout"

Le Français a ainsi fait une belle publicité du niveau national en s’imposant avec maestria dans le WRC2, venant à bout d’un certain Andreas Mikkelsen, ex-pilote officiel Volkswagen et aujourd’hui mercenaire pour l’usine Skoda. Pour le multiple vainqueur du Condroz, qui n’avait plus gagné dans un Mondial depuis 2015, s’imposer non loin de son Nord-Pas-de-Calais voisin est particulièrement savoureux."Je dédie ce résultat à toute l’équipe DG Sport, avec une pensée particulière pour le boss Alain Georges", dit Stéphane, très ému.

Lefebvre était sur une autre planète dans le Westhoek. S’il a collé 18 secondes à Mikkelsen à l’arrivée en WRC2, c’est pas moins de 1 minute 35 qu’il a infligé au Britannique Chris Ingram, son dauphin dans le classement belge, et près de deux minutes à Grégoire Munster, notre meilleur représentant noir-jaune-rouge.

Que d’émotions

Le Verviétois a vécu un véritable ascenseur émotionnel en l’espace d’une semaine avec un énorme crash à Staden qui l’a laissé avec une entorse au poignet. Mais le fils de Bernard a su se relever pour être notre meilleur représentant à l’arrivée de ce Ypres 2022 suite à l’abandon de Neuville.

Certes, voir le meilleur Belge finir 11e au général, 5e en WRC2 et 3e en national peut paraître bien peu. Mais, pour voir le bon côté, Grégoire, comme d’autres Belges, a su se mettre ponctuellement en évidence et se montrer à la hauteur des animateurs mondiaux alors que le niveau était sensiblement plus relevé cette année."Ce n’est pas le résultat que nous espérions, commente Greg. Mais quand on voit d’où on vient, avec un crash à Staden suivi du stress pour trouver et préparer une autre Hyundai in extremis, nous pouvons être heureux d’être à l’arrivée."

Derrière Vincent Verschueren, 4e, l’autre Belge qu’il fallait suivre était Gino Bux. Pour son premier Ypres en Rally2, le Malmédien, 5e, a été très bon malgré ces 65 secondes perdues suite à un bris de levier de vitesses."Je suis satisfait malgré tout, même si j’espérais mieux qu’un top 5, avoue-t-il.Le top 4 était dans la poche et j’ai signé le scratch dans la power stage tout en étant parmi les plus rapides en WRC2 dimanche. J’estime avoir faire un beau Ypres."

Rendez-vous à Roulers pour la revanche des uns et autres.