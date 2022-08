Quentin Balhan: son calme et son expérience au service de la jeunesse de Sart

"On sait qu’il y a de la qualité à Stavelot et on avait donc pris nos précautions. Les consignes ont été respectées et je pense qu’on ne vole pas cette victoire. Pour moi, c’est aussi un beau cadeau d’anniversaire", glisse Quentin Balhan, qui fêtait ses 34 ans la veille.

Repositionné en défense centrale, il y fait parler toute son expérience et guide à merveille les nombreux jeunes qui l’entourent.

"Cette position n’est pas tout à fait nouvelle pour moi",précise-t-il."Il y a très longtemps (rire), lors de mon passage à Faymonville, je dépannais souvent à ce poste. Jouer en défense ne me dérange pas, mais ça change du rôle très libre que j’avais avec Fortu. Alors que je suis un joueur qui aime l’instinct, je dois être plus rigoureux et me contenir. Il faut faire les bons choix et ne pas se précipiter. Et puis, à mes côtés, j’ai deux joueurs qui sont très jeunes. Mon rôle est de les guider et de leur parler."

S’il y a pas mal de changements dans la phalange sartoise, on sent qu’elle ne repart pas de zéro et qu’il existe une base très solide. Cette saison encore, il faudra compter avec les Verts.

"C’est avec ce genre de match que la confiance va grandir. On débute avec un 6 sur 6 et cela enlève une certaine pression. On avance petit à petit avec une nouvelle équipe. Il y a dans celle-ci un mélange d’expérience et de jeunesse. C’est ce qu’il faut. Pour moi, l’important est la mentalité. Mais elle l’est tant chez les jeunes que chez les anciens. Les premiers doivent être à l’écoute et les seconds doivent les pousser vers le haut. Quant aux objectifs, il n’y en a pas de vraiment fixés. On veut jouer la colonne de gauche et le tour final serait le petit plus", conclut Quentin Balhan.