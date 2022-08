Buts: Lentz (1-0, 7e), Lentz sur pen (2-0, 62e), Vita (2-1, 75e), Vita (2-2, 78e), Haas (2-3, 85e), Keller (3-3, 90e)

"Je suis déçu, on avait le match en main. On mène 2-0, on a deux grosses occasions pour marquer davantage mais on ne le fait pas"peste Raphaël Lognoul (Bullange), tandis que son homologue Jean-Claude Léonard souligne le bel état d’esprit de son équipe."Bullange ne méritait pas de perdre, mais mes joueurs n’ont pas démérité. Ce résultat est de bon augure pour la suite."

Lontzen B 0-4 Amblève B

Buts: Zeimers (0-1, 40e), Perreira sur pen (0-2, 43e), Even (0-3, 45e), Even (0-4, 53e)

"Le résultat me semble trop lourd. On a livré une belle prestation. Si c’est 2-0 pour nous après une demi-heure, il n’y a pas grand-chose à dire. On encaisse trois buts en fin de première période qui sapent le moral de mes troupes", analyse le T1 de Lontzen Michael Aussems."On a mal débuté la rencontre, mais contrairement au match précédent, on a converti nos occasions. Ce n’était pas parfait, mais l’essentiel est assuré",se réjouit pour sa part Werner Zeimers.

Malmedy B 1-0 Honsfeld B

But:Dethier (1-0, 68e)

"C’était un match compliqué. Honsfeld était regroupé dans sa partie de terrain. C’était difficile de trouver la faille. C’est dommage de ne pas avoir tué la rencontre, mais c’est une belle victoire"se réjouit Servet Sumer (Malmedy B). "Je suis satisfait de notre prestation, mais la victoire de Malmedy est logique. Ils ont eu la possession et un plus grand nombre d’occasions. On a voulu pousser pour égaliser, mais nous n’y sommes pas parvenus"regrette son vis-à-vis Raymond Heiners.

Oudler 8-0 Jalhay B

Buts: Sarlette (1-0, 3e), Pint (2-0, 5e), Sarlette (3-0, 19e), Sarlette (4-0, 30e), Dhur (5-0, 63e), Dhur sur pen (6-0, 65e), Peters (7-0, 79e), Dhur (8-0, 85e)

"On n’aurait rien pu faire aujourd’hui. Mon noyau était incomplet, et plusieurs joueurs de la réserve sont venus nous aider. Je tiens à les remercier"souligne Serge Soriés, le coach jalhaytois.

Waimes-Faymonville B 1-2 Franchimont B

Buts:M. Ruiz-Marin sur pen (1-0, 31e), E. Ruiz-Marin (1-1, 63e), Kivanda (1-2, 80e)

"C’est dommage. On a dominé en première mi-temps, mais ils ont bien utilisé leurs qualités après la pause. J’aurais été content de prendre un point, mais je ne peux pas en vouloir à mes joueurs"relativise Éric Heuse. "C’est une victoire qui nous fait du bien, et je pense qu’elle est méritée au vu de notre deuxième mi-temps qui était de très bonne facture"commente Miguel Ruiz-Marin.

Spa B 2 – 2 Stavelot B

Buts:Ajman (0-1, 1e), Ajman (0-2, 18e), Haugustaine (1-2, 64e), Chanson (2-2, 70e)

"Tout se passe bien jusqu’en fin de première période, puis on arrête de jouer notre jeu. C’est dommage de voir cette victoire nous filer entre les doigts",regrette le Stavelotain Michaël Ziant.

Ster-Francorchamps B 2 – 2 Bellevaux

Buts: Monville sur pen (0-1, 38e), Campione (1-1, 45e), Monville sur pen (1-2, 47e), David (2-2, 71e)

"Un match catastrophique de notre part. Mes joueurs ne sont jamais entrés dans la rencontre. On a réagi au lieu d’agir"peste Maxime Brant."Notre première mi-temps était d’excellente qualité. Ensuite, on est sortis de notre match nous-mêmes. Je suis un peu déçu du résultat final"commente Jonathan Binot, le mentor de Bellevaux.