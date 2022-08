Retour à la normale

À Bolland, le casse-tête que représentent les vacances semble terminé pour Antoine Wilkin dont"tout le groupe sera disponible pour la 1refois ce mardi sauf les blessés Jean-Philippe Bosard et Thomas Ledain."

Terrain salvateur?

Un an après l’inondation de leur terrain, les Pepins évoluent toujours à Wegnez."Le terrain est très compliqué mais ce paramètre nous a aidés", explique le coach Yves Voos dont les troupes ont terrassé le favori fléronnais qui évolue d’habitude sur une surface synthétique

Provinciale 3D

Becquet dans les cages

Alors que son gardien titulaire, Ramon Theissen est toujours sur la touche, Butgenbach a pu compter sur Olivier Becquet pour défendre son but. Ce dernier a écourté ses vacances d’un jour pour être présent.

Schmitz a rejoué

Blessé de longue date, l’attaquant de Lontzen, Pierre Schmitz, a rejoué une demi-heure face à Honsfeld.

Raxhon prend deux semaines

Suite au carton rouge reçu lors de la rentrée aux vestiaires à Lambermont, le Saint-Vithois Laurent Raxhon a écopé de deux matches de suspension. Il pourra encore jouer ce dimanche puis débutera sa punition.

Walhorn perd Jacquemotte

L’Union Walhorn devra se passer de son défenseur (et T2) David Jacquemotte. Touché au genou jeudi dernier à Cornesse, il devra passer divers examens pour en savoir plus mais son coach évoque les ligaments croisés.

Retour pour Léonard

Pour aller à Xhoffraix, Sart B a pu compter sur Wakil Datou, Lucas Heindrichs et Thomas Léonard qui n’était plus monté sur un terrain depuis longtemps. Pierre Jacquemin reprend ce mardi.

Elsaute B récupère Génis

Alors que Thomas Magermans est toujours out, Théo Génis devrait reprendre cette semaine à Elsaute B. Alexi Vandermeulen s’est blessé à l’entraînement, Victor Beckers a été opéré de la mâchoire et sera absent entre 4 et 8 semaines.

Infirmerie goétoise

Le Goétois Adrien Smets passera une IRM début septembre, on craint que les ligaments du genou soient touchés. Joey Lepaon (entorse) s’est blessé avec les U21, son frère Thyron était retenu par le boulot. Yan Willems (côtes) devrait faire son retour cette semaine, Alexis Baltus (dos) pourrait l’imiter la semaine suivante.