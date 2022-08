Kevin Sabel boucle la boucle à Jalhay: «J’ai ce que je cherchais en venant ici»

"Kevin stabilise notre ligne arrière, il communique beaucoup et a une belle patte gauche,explique le mentor jalhaytois.Il possède aussi une mentalité exemplaire."

Mais qu’est-ce qui a poussé l’ancien joueur de Rocherath à prendre la direction du Haut Vinave alors que tout semblait bien se passer à Cornesse, club avec lequel il a participé au tour final la saison dernière?

"J’ai avant tout voulu me rapprocher de chez moi et boucler la boucle en compagnie de gars avec qui j’avais débuté le foot, comme Kevin Raets, explique le défenseur jalhaytois qui vit du côté de Ster.Je voulais jouer pour le plaisir, avec une bande de potes et dans un club familial. J’avais aussi cela à Cornesse mais les trajets me pesaient."

Seule équipe de P3 série D avec le maximum de points après deux journées, Jalhay n’a pas loupé ses débuts et confirme qu’il n’était pas présomptueux d’afficher certaines ambitions.

«Garder les pieds sur terre»

"De mon côté, le seul objectif que je me suis fixé est de prendre du plaisir. Nous possédons un gros noyau composé de gars d’expérience mais aussi de jeunes, pour le moment la concurrence est très seine. Nos débuts sont bons mais il faut garder les pieds sur terre même si l’appétit vient en mangeant."

Et pour ne rien gâcher, à Jalhay, outre les entraînements qui sont bien suivis, on passe souvent"plus de temps à la buvette que sur le terrain"sourit notre interlocuteur de bientôt 37 ans. "Le groupe est très soudé et les troisièmes mi-temps sont très sympathiques, même les mardis et jeudis. Tout le monde participe, c’est ce que je cherchais en venant ici" ponctue Kevin Sabel.