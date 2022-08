Les points du week-end

Elsaute: Dirix 3, B. Deville 2, Dohogne 1

FC Eupen:joue contre Fize ce 25/08

Malmedy:Bucak 3, Nijhof 2, Le Bohec 1

Melen:Keita 3, Memeti 2, Dumoulin 1

Sprimont B:Librici 3, Bah 2, Carrea 1

Ster-Francorchamps: Lambrechts 3, Chandelle 2, Wangermez 1

Hombourg: Degueldre 3, Stassen 2, Bartholome 1

Aubel:Cuypers 3, Remacle 2, Colling 1

Classement

5 points: B. Deville (Elsaute), P. Dirix (Elsaute), F. Lambrechts (Ster-Francorchamps)

4 points: A. Bucak (Malmedy)

3 points: D. Vanaschen (FC Eupen), F. Samray (Malmedy), D. Gonera (Melen), W. Allarassem (Sprimont B), G. Librici (Sprimont B), J. Dardenne (Ster-Francorchamps), A. Baltus (Hombourg), M. Degueldre (Hombourg), T. Pauporté (Aubel), J. Cuypers (Aubel), A. Keita (Melen)

2 points: J. Nsumbu (FC Eupen), R. Jacob (Malmedy), N. Nijhof (Malmedy), N. Leroy (Melen), S. Nelissen (Sprimont B), A. Bah (Sprimont B), Q. Chandelle (Ster-Francorchamps), M. Schwontzen (Hombourg), X. Stassen (Hombourg), M. Kerff (Aubel), C. Remacle (Aubel), F. Memeti (Melen)

Buteurs

2 buts: G. Goose (Wanze/Bas-Oha), A. Baltus (Hombourg), V. Vigil Bajo (Geer), M. Hubeaux (Wanze/Bas-Oha)

1 but: L. Messina (Geer), D. Vanaschen (FC Eupen), J. Nsumbu (FC Eupen), A. Krafft (FC Eupen), H. Neerdael (Wanze/Bas-Oha), W. Allarassem (Sprimont B), L. Demelenne (Melen), G. Pasteels (Hannut), J. Hayden (UCE Liège), C. Angislan (UCE Liège), C. Schonbrodt (Hombourg), J-Y Colling (Aubel), J. Licour (Fize), D. Denruyter (Fize), L. Diomande (Faimes), P. Dirix (Elsaute), K. Fassin (Elsaute), S. Colson (Elsaute), B. Renson (Faimes), J. Bosson (Beaufays), N. Nijhof (Malmedy), A.Keita (Melen), J. Mololi (Melen), I. El Ghoulbzouri (Ougrée), B. Dreezen (UCE Liège), J. Bisconti (Wanze/Bas-Oha)

Provinciale 2B

Les points du week-end

Aubel B: Difaria 3, Mailleu 2, Nizar 1.

Battice:Janssen 3, Farssi 2, G. Fossion 3.

Herve: Amory 3, Marique 2, Simonis 1.

Espoir Minerois:Piccoli 3, J. Thomsin 2, Lekeu 1.

Olne:F. De Zorzi 3, Kariger 2, aucun.

Rechain:aucun.

Warsage: Vanderbeck 3, Deflem 2, Lindemann 1.

Classement

3 points: Amory (Herve), Corin (Espoir Minerois), C. Dejalle (Aubel B), Delcour (Battice), D. De Zorzi (Olne), F. De Zorzi (Olne), Difaria (Aubel B), Dumont (Rechain), Hungs (Warsage), Janssen (Battice), Lindemann (Warsage), Vanderbeck (Warsage).

2 points:Bonaventure (Olne), Deflem (Warsage), Farssi (Battice), Kariger (Olne) Lekeu (Espoir Minerois), Mailleu (Aubel B), Marique (Herve), Nols (Aubel B), Ramirez (Battice), Rbib (Rechain).

1 point:Duthoo (Aubel B), G. Fossion (Battice), Kever (Espoir Minerois), Lonneux (Rechain), Masovic (Wasarge), Massart (Olne), Mosca (Battice), Simonis (Herve), Tricha (Aubel B).

Provinciale 2C

Les points du week-end

Amblève: L. Mertes 3, Meessen 2, Roderburg 1.

Emmels: Henkes 3, Radanovic 2, D. Van Acker 1.

Franchimont: Dufour 3, Hurdebise 2, Simonis 1.

Hautes Fagnes: Piette 3, Diané 2, N. Henon 1.

Heusy:Willems 3, A. Offerman 2, Benaets 1.

La Calamine B:Belle 3, Meessen 2, Hubert 1.

Recht:Lejeune 3, Margraff 2, M. Krings 1.

Rocherath:C. Vilz 3.

Sart:Dohogne 3, Flagothier 2, Keller 1.

Stavelot: Peso 1.

Trois-Frontières: T. Hagelstein 3, François 2, Frank 1.

Trois-Ponts:Legrand 3, Cordonnier 2, Schmitz 1.

RCS Verviers:Mejdoubi 3, M. Camara 2, Arakaza 1.

Waime Faymonville: Boucha 3, Massat 2, Teheux 1.

Welkenraedt: Thelen 3, Reep 2, Dohm 1.

Weywertz:Rauw 3, Bingart 2, Ra. Boemer 1.

Classement

6 points:Dufour (Franchimont), Willems (Heusy), Belle (La Calamine B), C. Vilz (Rocherath).

4 points:L. Mertes (Amblève), Dohm (Welkenraedt).

3 points: Hilgers (Amblève), Roderburg (Amblève), Aksu (Emmels), Henkes (Emmels), Hurdebise (Franchimont), Flagothier (Hautes Fagnes), Piette (Hautes Fagnes), Meessen (La Calamine B), Langer (Recht), Lejeune (Recht), Dohogne (Sart), Flagothier (Sart), Jakic (Sart), Troch (Stavelot), Hagelstein (FC3F), Jungblut (FC3F), Legrand (T-Ponts), Mejdoubi (Verviers), Alcabir (Waimes Faymonv.), Boucha (Waimes Faymonv.), Thelen (Welkenraedt), Rauw (Weywertz).

Buteurs

5 buts:Belle (La Calamine B).

2 buts: Meessen (Amblève), Diané (Hautes Fagnes), Bastin (Recht), Dohogne (Sart), Gillet (Sart), Fyon (Stavelot), Troch (Stavelot), Alcabir (Waimes Faymonv.)., Doucene (Waimes Faymonv.)

1 but:Zeimmes (Amblève), Aksu (Emmels), Gaillard (Emmels), Picquereau (Emmels), D. Van Acker (Emmels), Bielen (Franchimont), Lausberg (Franchimont), Rensonnet (Franchimont), Simonis (Franchimont), Benaets (Heusy), Chauveheid (Heusy), Liotta (Heusy), A. Offerman (Heusy), S. Krings (Recht), Michel (Recht), Küpper (Rocherath), Lambertz (Rocherath), Boucha (Stavelot), Peso (Stavelot), Masset (FC3F), Sangiovanni (FC3F), Schmitz (T-Ponts), Arakaza (Verviers), Camara (Verviers), Deraoui (Verviers), Dongo (Verviers), Magain (Waimes Faymonv.), Nagui (Waimes Faymonv.), Carlier (Welkenraedt), Dohm (Welkenraedt), Plom (Welkenraedt), Max. Heinen (Weywertz).

Provinciale 3D

Les points du week-end

Baelen: Brandt 3, M. Pirnay 2, Eussen 1.

Butgenbach:Lukebadio 3, Haas 2, Reinertz 1.

Cornesse:Frisée 3, Noël 2, Van Acker 1.

Elsaute B:Hiligsmann 3, Lecloux 2, Breuer 1.

Elsenborn:J. Wiesemes 3, Comoth 2, A. Mackels 1.

Goé: Witwrouw 3, Fierens 2, Quodbach 1.

Honsfeld: Lanckohr 3, P. Jost 2, Conrad 1.

Jalhay: Marque-Robalo 3, Ly 2, Mertens 1.

Lambermont: Letiexhe 3, Sondron 2, Volpe 1.

Lontzen: Brandt 3, Pesch 2, Kohnen 1.

Saint-Vith: Raxhon 3, Biermans 2, Mulkin 1.

Sart B: Waauf 3, Stolsem 2, J. Evrard 1.

Spa: Masson 3, Schartz 2, Jaspar 1.

SRU Verviers: Mathieu 3, Guarisio 2, Dupret 1.

Walhorn: Wieder 3, Kriescher 2, Evertz 1.

Xhoffraix: Wyaime 3, Pierre 2, Blaise 1.

Classement

5 points:Comoth (Elsenborn), Fierens et Witwrouw (Goé), Marques-Robalo (Jalhay), Letiexhe (Lambermont).

4 points: Lukebadio (Butgenbach), Kohnen (Lontzen).

3 points: Brandt et Loneux (Baelen), Thapar (Butgenbach), Frisée et Lenz (Cornesse), D’Acquisto et Hiligsmann (Elsaute B), J. Wiesemes (Elsenborn), Kaulmann et Lanckohr (Honsfeld), Dessaucy (Jalhay), Barbette (Lambermont), Brandt (Lontzen), Raxhon (Saint-Vith), M. Bruyère et Waauf (Sart B), Dalkenne, Masson et Schartz (Spa), Dupret, Fassin et Mathieu (SRU Verviers), Lefranc et Wieder (Walhorn), Woyaffe et Wyaime (Xhoffraix).

2 points: Petit et M. Pirnay (Baelen), Haas et Tixhon (Butgenbach), Lejeune et Noël (Cornesse), Lecloux et Rogister (Elsaute B), Bastin (Elsenborn), P. Jost et Theodor (Honsfeld), Ly (Jalhay), Sondron (Lambermont), Mauel et Pesch (Lontzen), Biermans (Saint-Vith), Louis et Stolsem (Sart B), Bechoux (Spa), Guarisio (SRU Verviers), Kriescher et Lambertz (Walhorn), Blaise, Courtois et Pierre (Xhoffraix).

Buteurs

3 buts: Mertens (Jalhay).

2 buts: Lecloux (Elsaute B), Ermis (Lambermont), Kohnen (Lontzen), Frère, Mulkin et Rogister (Saint-Vith), Maxime Bruyère (Sart B), Evertz (Walhorn).

1 but: Loneux, Noël et Petit (Baelen), Haas, Legast, Lejoly, Nito et Reinertz (Butgenbach), Davin, Halkin et Lejoly (Cornesse), Bouanani, Hanssen et Schreurs (Elsaute B), Bastin, Dederichs et Y. Heinen (Elsenborn), Blanchy et Heggen (Goé), Ly et Marques-Robalo (Jalhay), Barbette, Letiexhe, Rosciglione et Volpe (Lambermont), M. Strumphler (Lontzen), Boveroux et Jacinto (Saint-Vith), Bassleer, Duckers, Formatin et Heindrichs (Spa), Boutet, Fassin et Passalacqua (SRU Verviers), Klöcker et Lefranc (Walhorn), M. Bernard, Blaise, Lo. Giet et Neuville (Xhoffraix).

Provinciale 4F

Les points du week-end

Battice B:J. Leruth 3, T. Parmentier 2, N. Crahay 1.

Bolland B: T. Collin 3, A. Dourcy 2, A. Simon 1.

Charneux: T. Dewandre 3, S. Houben 2, S. Charbon 1.

Cornesse B:R. Héroufosse 3, L. Gristina 2, B. Detaille 1.

FC Eupen B:L. Laberger 3, A. Klinkenberg 2, R. Ruelle 1.

Herve B: P. Bodson 3, A. Servais 2, J. Davila Nogales 1.

Hombourg B:P. Stassen 3, J. Nyssen 2, K. Demaret 1.

Lambermont B: N. Stavri 3, A. Gillet 2, C. Maknoun 1.

Union Limbourg:O. Van Deyck 3, L. Lincé 2, L. Bolmain 1.

Olne B:R. Thonon 3, L. Micheels 2, T. Beckers 1.

Soiron:J. Alonso 3, A. Collin 2, D. Piedbœuf 1.

Soumagne B:L. Makaire 3, T. Calabrese 2, N. Braine 1.

Stembert: R. Kamasa 3, Bra. Berger 2, Jé. Chavée 1.

Trois-Frontières B:I. Deville 3, R. Gouem 2, V. Naftaniel 1.

CS Verviers B:L. Omar 3, G. Al Ahmad 2, P. Bacary Sy 1.

Welkenraedt B: F. Colling 3, J. Colling 2, N. Denis 1.

Classement

6 points: L. Omar (CS Verviers B)

5 points:J. Leruth (Battice B), T. Dewandre (Charneux), A. Servais (Herve B), L. Micheels (Olne B), R. Thonon (Olne B), J. Alonso (Soiron)

4 points:N. Crahay (Battice B), T. Collin (Bolland B), B. Detaille (Cornesse B), T. Calabrese (Soumagne B), L. Makaire (Soumagne B), R. Gouem (Trois-Frontières B)

3 points: M. Mornard (Bolland B), J. Simonis (Charneux), T. Cormann (FC Eupen B), A. Klinkenberg (FC Eupen B), M. Renkens (Hombourg B), K. Demaret (Hombourg B), Y. Gretry (Lambermont B), A. Gillet (Lambermont B), S. Albert (U. Limbourg), S. Onder (Soiron), P. Lallemand (Soumagne B), A. Ouali (Stembert), E. Rampen (Trois-Frontières B), C. Georgin (Welkenraedt B), N. Denis (Welkenraedt B), R. Héroufosse (Cornesse B), L. Laberger (FC Eupen B), P. Bodson (Herve B), P. Stassen (Hombourg B), N. Stravi (Lambermont B), O. Van Deyck (U. Limbourg), R. Kamasa (Stembert), I. Deville (Trois-Frontières B), F. Colling (Welkenraedt B).

Buteurs

5 buts: E. Rampen (Trois-Frontières B), J. Simonis (Charneux), A. Malmendier (FC Eupen B)

4 buts: C. Laschet (FC Eupen B)

3 buts:N. Mirisola (Hombourg B), M. Mahamad (CS Verviers B), B. Hagelstein (Trois-Frontières B), J. Alonso (Soiron)

2 buts:C. Georgin (Welkenraedt B), L. Omar (CS Verviers B), C. Vita (CS Verviers B), L. Bolmain (U. Limbourg), S. Onder (Soiron), A. Ouali (Stembert), M. Petit (Welkenraedt B), L. Laberger (FC Eupen B), P. Stassen (Hombourg B).

Provinciale 4G

Les points du week-end

Honsfeld B: Heinen 3, Thelen 2, Schneider 1

Lontzen B: Schmetz 3, Malik 2, Vandermeulen 1,

Franchimont B:Emonts 3, Delfosse 2, Vanstraelen 1

Bullange: Mollers 3, Lentz 2, Moureau 1

Chevron: Bye

Waimes-Faymonville B:Colienne 3, Pirard 2, Rings 1

Bellevaux: El Ouni 3, Monville 2, Grandjean 1

Spa B: Haugustaine 3, Dossin 2, Lejeune 1

Stavelot B: Blum 3, Ziant 2, Gillet 1

Malmedy B:Antoine 3, Schoonbrondt 2, Dethier 1

Jalhay B: Huppertz 3, Mathieu 2, Iancu 1

Heusy B: Bunga 3, Fabry 2, Vita 1

Oudler: Sarlette 3, Dhur 2, Peters 1

Amblève B: Even 3, Krings 2, Lambertz 1

Ster-Francorchamps B: Campione 3, David 2, Collignon 1

Classement

6 points: L. Schmetz (Lontzen B), P. Emonts (Franchimont B), M. Mollers (Bullange), C. Even (Amblève B), R. Campione (Ster-Francorchamps B)

5 points: A. Fabry (Heusy B)

4 points:M. Monville (Bellevaux), M. El Ouni (Bellevaux)

3 points: C. Reinartz (Honsfeld B), L. Heinen (Honsfeld B), J. Moureau (Bullange), P. Sternon (Chevron), L. Gabriel (Waimes-Faymonville B), R. Colienne (Waimes-Faymonville B), J. Maiter (Bellevaux), T. Veillez (Spa B), F. Haugustaine (Spa B), M. Blum (Stavelot B), E. Antoine (Malmedy B), F. Kocak (Malmedy B), J. Lecocq (Jalhay B), A. Hupperetz (Jalhay B), P. Bunga (Heusy B), C. Lecocq (Jalhay B), A. Hupperertz (Jalhay B), A. Kleis (Oudler), J-M Sarlette (Oudler)

Buteurs

4 buts: M. Monville (Bellevaux)

3 buts:H. Perez (Franchimont B), R. Lentz (Bullange), R. Dethier (Malmedy B), J-M. Sarlette (Oudler), T. Dhur (Oudler), R. Campione (Ster-Francorchamps B)

2 buts: C. Reinartz (Honsfeld B), M. Jost (Honsfeld B), T. Jodocy (Oudler), N. Henkes (Bullange), P. Dierinck (Bellevaux), C. Vita (Heusy B), C. Even (Amblève B), B. Kivanda (Franchimont B), A. David (Ster-Francorchamps B), G. Ajman (Stavelot B)