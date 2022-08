Adrien Crosset (Malmedy) attend impatiemment son premier but

À la demi-heure, l’attaquant des Dragons a écopé d’un carton jaune alors qu’il n’avait visiblement rien fait."Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive. Il y a un duel, je ne réagis pas et parce que mon adversaire revient vers moi, l’arbitre nous sanctionne tous les deux."Monsieur El Aayachi a d’ailleurs eu beaucoup de travail, surtout dans le quatrième quart d’heure, avec une équipe hannutoise fort nerveuse."C’est liégeois, ça", lance Adrien Crosset."C’est une autre mentalité que les clubs de notre région. On le sait, c’est souvent ainsi quand on joue contre les équipes liégeoises. Il faut être solide et montrer qu’on n’a pas peur. Nous avons su le faire aujourd’hui (Ndlr; lisez samedi soir)."

«Ça va venir»

Débarqué d’Elsaute à l’entre saison, Adrien a déjà inscrit quelques buts en préparation mais pas encore en championnat."Mon intégration se passe très bien et j’attends impatiemment mon premier but. Je suis passé tout près aujourd’hui avec un coup-franc sur la latte et un slalom dans le rectangle que je dois finir. Ça va venir."

Alors qu’il jouait ces dernières saisons dans un système à une pointe avec des flancs pour l’alimenter, Adrien joue pour l’instant dans un système avec deux avants."J’ai une préférence pour le 4-3-3 et j’en ai déjà parlé avec le coach, qui aime bien son système à deux attaquants. Je travaille pour m’adapter et prendre des automatismes."