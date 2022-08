Vainqueur de Stavelot, Sart séduit, confirme et se retrouve en tête (photos)

"Sur le coup franc qui précède le pénalty, on est trop lent pour se mettre en place et c’est là qu’ils font le décalage. C’est à l’image de notre match", regrette le T1 stavelotain Julien Godard."Il n’y avait pas assez de courses, on ne gagnait pas les duels, on perdait trop vite le ballon et on était hors position. Pendant 75 minutes, Sart était meilleur que nous et ils méritent leur victoire. Leurs joueurs étaient disponibles et nous ont privés de ballon. Il y a encore beaucoup de travail."

De retour des vestiaires, les Vert et Blanc repartent de l’avant et pensent prendre l’avance à la 51e. Malheureusement, l’arbitre annule

le but de Gillet pour un hors-jeu. Ce n’est que partie remise puisque, dans la foulée, Dohogne libère les siens d’un front victorieux (1-2). Ce n’est que dans le dernier quart d’heure que Stavelot réagit. Il faut un super Spéder pour dévier sur le piquet la reprise de Fyon (76e), puis pour s’interposer sur des tentatives de Peso (79e) et du même Fyon (86e). Le score ne change plus et Sart signe ainsi un second succès de rang.

"Je suis content et fier de mes joueurs", glisse le coach sartois Rudt Siebenbour."Cette belle victoire fait du bien pour la confiance et nous rassure sur notre niveau. On a essayé de jouer et de proposer du jeu. J’avais changé mon système en fonction de leur défense à trois et ça a bien fonctionné. Notre milieu de terrain a pris le dessus et c’est lui qui nous gagne le match."

En bref

DatouAfin de prendre du temps de jeu, Wakil Datou évoluait ce dimanche avec la P3 sartoise. Il en était de même pour Lucas Heindrichs et le revenant Thomas Léonard.

FestivitésUne centaine de personnes pour suivre cette affiche, c’est trop peu. Il faut dire que la ville fêtait les 75 ans de la Confrerie des Blancs-Moussis.

Stavelot 1 – Sart 2

Arbitre:M. Speeckaert

Carte rouge: Jérôme (90e + 3, 2j)

Cartes jaunes: Giuliano, Brissinck, Giet, Kalac; Najdawi, Evrard

Buts:Fyon (1-0, 13e), Dohogne (1-1 sur pen, 21e; 1-2, 57e)

STAVELOT: Thys, Kalac, Lukoki, De Smet, Boucha, Brissinck, Jérôme, Giuliano (77eMachu), Giet (68ePeso), Fyon (90eWislet), Troch

SART: Spéder, Grosjean, Balhan, Najdawi (57eGauthy), Jakic, Evrard, Dohogne, Flagothier (89eDrouguet), Keller, Gillet (81eDothée), Colin (69eLemaire)