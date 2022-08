Buts:Bouhy (1-0, 8e), J. Diefels (2-0, 48e), Spodarek sur pen. (2-1, 86e).

Carte rouge à l’Entente Pepine:Quadvlieg (90e, 2 j.)

Face à un des favoris, les Pepins ont trouvé les ressources pour l’emporter."Et honnêtement, le score aurait pu être bien plus lourd", commente le coach Yves Voos."Je suis vraiment fier de mes troupes."

Blegny B 1 - Andrimont 1

Buts: T. Stancher (0-1, 24e), Leclercq (1-1, 86e).

"On est devant à la pause et ça aurait même dû être plus sévère", explique le T1 andrimontois Manu Ruiz Marin."C’était vraiment une bonne mi-temps. Mais en seconde période, je n’ai plus reconnu mon équipe. Finalement, on se fait avoir dans les dernières minutes du match."

La Minerie B 2 – Aywaille B 5

Buts: Silvestre (0-1, 7e), Deltour (1-1, 30e), Presti (1-2, 42e), Eloy (1-3, 47e), Frederico (2-3, 54e), Jeunechamps (2-4, 64e), Cavallaro (2-5, 77e).

Les Miniers de Francesco Dell’Aquila n’ont rien pu faire face à des Aqualiens renforcés par plusieurs joueurs de D3. "Ils avaient un joueur dans chaque ligne qui était vraiment au-dessus du lot", estime le technicien."Ça nous a évidemment rendu la tâche très compliquée. Mais indépendamment de ça, on n’a pas livré une grande prestation."

Beaufays B 1 – Bolland 0

But: Ransy (1-0, 78e).

"Mes gars auraient mérité un point pour leur combativité mais il faut admettre qu’on est encore loin d’être prêts physiquement et ça se ressent", juge le mentor bollandois, Antoine Wilkin.