Schwontzen (Hombourg): «Retenons notre seconde période»

Il reste un peu moins d’une demi-heure de jeu quand Hombourg récupère le ballon et se précipite vers le but geerois. À hauteur de la ligne médiane, Messina se jette en taclant l’attaquant adverse par derrière. Même s’il touche le ballon et qu’il n’est pas le dernier homme, Monsieur Henikenne sanctionne la dangerosité du geste par un bristol rouge. Coup dur pour les hommes de Nicolas Henkinet qui vont devoir faire le gros dos. Hombourg prend complètement le match à son compte et part à l’assaut du but de Aerts, toujours attentif. Ainsi, les essais de Dorian Meunier, Beckers ou Schwontzen restent vains.

Le coach visiteur, Michel Schwontzen, était évidemment déçu du résultat final."Nous sommes passés à côté du nul ou même mieux. La première période était équilibrée, même si nous avons montré un complexe d’infériorité au début. Nous n’osions pas nous montrer. Après la pause, nous avons pris les choses en main. Evidemment, la carte rouge nous aide. Mais nos occasions ne rentraient pas. En P1, la différence se fait sur des détails. Retenons notre seconde période qui doit nous servir de guide."

Geer 1 – Hombourg 0

Arbitre: M. Henikenne.

Carte rouge:Messina (directe 67e).

Cartes jaunes:Vandebosch, Docquier, Bouhriss, Fadda; Degueldre, Potoms.

But: Vigil Bajo sur pen. (1-0, 35e).

GEER:Aerts, Grosdent, Georges, Vandebosch, Delvaux (83e Mulowa), Bouhriss, Henquet (69e Fadda), Cokgezen (69e Philippe), Docquier, Vigil Bajo (87e Bekaert), Messina.

HOMBOURG:Stassen, Degueldre, Heudt, Schonbrodt (90e Mirisola), Baltus, Potoms (53e Bartholome), Hick, Bauwens, Meunier D., Meunier S. (85e Beckers), Schwontzen.