Buts: Petit (1-0, 6e), Cammarata sur pen. (1-1, 25e), Bolmain (1-2, 76e), Denis sur pen. (2-2, 77e), Petit (3-2, 81e).

"Un match très engagé de la part des deux équipes, mes joueurs ont respecté les consignes à la lettre, la victoire est méritée", analysait Éric Galand, le T1 welkenraedtois.

"Trop de déchets dans notre jeu, on leur a offert deux buts. On était en dessous physiquement", constatait le Dolhaintois Alex Sacré.

FC Eupen B 16 – Lambermont B 0

Buts:Malmendier (1-0 puis 2-0, 1re et 3e), Laschet (3-0, 5e), Malmendier (4-0, 9e), Fabian (5-0, 22e), Malmendier (6-0, 30e), Aanounou csc. (7-0, 40e), Krafft (8-0, 41e), Vronen (9-0, 49e), Laberger (10-0, 51e), Malmendier (11-0, 62e), Laschet (12-0 puis 13-0, 69e et 70e), Knott sur pen. (14-0, 74e), Laberger (15-0, 76e), Laschet (16-0, 82e).

"J’ai beaucoup de respect envers notre adversaire aujourd’hui. Malgré le score, ils ont continué à jouer le jeu tout au long du match", lâchait sportivement Andy Malmendier, le coach eupenois.

"J’ai apprécié le football du FC Eupen. Face à cinq joueurs qui évoluent habituellement en P1, on a fait ce que l’on a pu",racontait le lambermontois Patrick Kosters.

Stembert 2 – Hombourg B 2

Buts:A. Ouali (1-0, 20e), Bry. Berger (2-0, 57e), P. Stassen (2-1 65e), P. Stassen (2-2, 70e).

"Sur un terrain déplorable, notre bloc a été soudé. Je suis fier de mes joueurs aujourd’hui", expliquait Marc Lekeu, le mentor stembertois.

"On a été aussi mauvais que le terrain, le coach y compris. Bravo à Marc Lekeu et à son équipe", dixit Fred Gutkin (T1 Hombourg B).

Trois-Frontières B 3 – Cornesse B 0

Buts: Deville (1-0, 40e), Dorr sur pen. (2-0, 55e), Hagelstein (3-0, 90e).

"On a bien travaillé, du début à la fin. Victoire logique", selon le frontalier Diamant Halili.

"Nos adversaires étaient plus forts physiquement. Les décisions arbitrales n’ont pas joué en notre faveur", regrettait Raph Van Acker, le tacticien de Cornesse B.

Soumagne B 0 – Soiron 3

Buts: S. Onder (0-1, 35e), Alonso (0-2, 40e), Delville (0-3, 44e).

"On a rencontré des joueurs d’expérience, c’était loin d’être évident pour mes jeunes joueurs", indiquait le Soumagnard Serge Desmit.

"L’arbitre ne s’est pas présenté aujourd’hui, merci à son remplaçant qui a fait du bon boulot. Un match sérieux de mes joueurs", résumait Christophe Romain (T1 Soiron).

Charneux 4 – CS Verviers B 2

Buts: N. Simonis (1-0, 22e), Pesser (2-0, 33e), Bacary Sy (2-1, 52e), J. Simonis (3-1, 70e), Omar (3-2, 72e), J. Simonis (4-2, 80e).

"Face à une belle équipe de football, mes joueurs ont été sérieux et concentrés"se félicitait le charneutois Michel Lousberg.

"Mon équipe s’est montrée trop tendre, trop gentille, trop scolaire en première période"racontait le coach verviétois Stéphane Krings.

Bolland B 1 – Olne B 2

Buts: Simon (1-0, 15e), Rexhepi (1-1, 54e), Lesecque (1-2, 85e).

"On a joué 95% du temps dans leur camp et on a raté 15 occasions, je suis très déçu du résultat"pestait Thomas Zegels, le mentor bollandois.

"Dominés de bout en bout, mes joueurs ont fait preuve de beaucoup de caractère pour aller chercher la victoire"se réjouissait Steven Singleton (Olne B).