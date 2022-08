À partir de la 25e minute de jeu, Herve B se montre très entreprenant mais Gülpen, Hick et enfin Lemaire se montrent trop peu adroits devant les filets gardés par l’excellent Jonathan Leruth."Après ces trois grosses occasions ratées, j’ai compris que le restant du match allait être compliqué", analyse le T1 Nicolas Wuidard."Nos rivaux nous ont donné une leçon de réalisme, je ne conteste pas leur victoire. Puis vous savez, pour la recette de la buvette, c’est toujours mieux qu’il y ait un gagnant", plaisantait-il au terme de la rencontre.

Le manque d’inspiration offensif côté hervien va, en effet, se payer cash à la 41e, lorsque Aurélien Lejeune ouvre la marque pour les locaux à la suite d’une phase arrêtée. Le capitaine Régis Durbut inscrit même le 2-0, sur coup franc à nouveau, juste avant la pause.

Coup de tonnerre à la rentrée aux vestiaires, lorsqu’une insulte provenant du banc des visiteurs arrive aux oreilles de l’arbitre Staikos. Celui-ci brandit, à tort, un carton rouge envers le coach Nicolas Wuidard qui se voit exclu de la zone neutre."C’est pour moi le tournant du match", indique Clément Weber, le mentor batticien."Herve était jusque-là très bien dans la partie et ça leur a mis un coup au moral. On a fait preuve de beaucoup de maturité pour l’emporter, surtout en 2e période", souligne-t-il.

En 2e mi-temps, Tom Billen (55e), puis Julien Vanderstraeten (75e) alourdissent le score pour les locaux, la messe est dite à un quart d’heure du terme.

En fin de rencontre, Herve aura le mérite d’y croire encore et sauvera l’honneur par Douhard d’abord, puis Servais à la 87e. Après six minutes d’arrêts de jeu, Fossion inscrira, pour l’anecdote, un 5e et dernier but pour ses couleurs, 5-2 score final.

Battice B 5 – Herve B 2

Arbitre:M. Staikos.

Carte rouge: N. Wuidard (T1 Herve, rouge directe).

Cartes jaunes:Mazys, Crahay; Bodson, Servais, Lemaire.

Buts:Lejeune (1-0, 41e), Durbut (2-0, 45e), Billen (3-0, 55e), Vanderstraeten (4-0, 75e), Douhard (4-1, 79e), Servais (4-2, 87e), Fossion (5-2, 90e + 6).

BATTICE B:Leruth, Crahay, Parmentier, Spits, Mazys (72e Moreno), Schoonbroodt, Durbut (55e Charlier), Billen (72e Vanderstraeten), A. Fossion, Smets (55e Smets), Lejeune.

HERVE B:Moray, Servais, Davila Nogales, Douhard, Bonaventure (50e Bertrand), Ridelle (50e Bodson), Hick, Dethier (64e Smets), Lemaire, Klein, Gülpen (46e Elfilali).